Son dakika: FETÖ tehdidine dikkat çeken ilk isimdi! Necip Hablemitoğlu suikastının perde arkasında neler var?

FİRARİ CAN DÜNDAR İLE BOZKIR'IN BAĞLANTISI

Firari Can Dündar, , 'MİT Tırları Davası' ile ilgili Türkiye'nin terörist gruplara silah gönderdiğine dair bilgi, belge temin etmesi ile tanıklık yapması karşılığında Nuri Gökhan Bozkır'ı destekleme vaadinde bulunmuştu. Dündar'ın, Nuri Gökhan Bozkır'dan hazırlayacağı bir belgeselde kullanmak üzere, Ukrayna'dan temin edildiği ve Türkiye tarafından Libya'ya gönderildiği iddia edilen mühimmatların son kullanıcı belgelerini talep ederek Türkiye'yi uluslararası camiada zor duruma sokmaya yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.



Necip Hablemitoğlu

MAFYA TARAFINDAN KORUNDU

Bozkır, Necip Hablemitoğlu cinayeti davası nedeniyle hakkında Kırmızı Bülten ile aranma kaydı bulunan ve Ukrayna'ya yaptığı iltica başvuruları reddedilince Türkiye'ye iade edileceği korkusuyla organize suç gruplarıyla illegal ilişkilerini kullanarak Ukrayna'dan Romanya'ya kaçtığı ve Romanya'da mafya tarafından korunduğu belirtildi. Romanya'da bulunduğu dönemde Can Dündar, 'Sınır Tanımayan Gazeteciler' isimli oluşumdan Marcus Bensmann ve Detsche Welle görevlilerinden oluşan gazeteci ekibiyle Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği görüşmelerde Nuri Gökhan Bozkır'a, Türkiye tarafından sözde terörist gruplara gönderilen silah, mühimmata ilişkin ticari bilgi, belgeler ve görsel dokümanlara ihtiyaç duyulduğu, Suriye'de birlikte çalıştığı ve malzeme dağıtımında yer alan görevlilerin kimler olduğu, Türkiye tarafından Libya'ya sözde sevk edilen malzemelerin gönderilme yöntemi ile güzergahlarına ilişkin sorular yöneltti kaydedildi.