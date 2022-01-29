Necip Hablemitoğlu’nun ‘Köstebek’ kitabını yayınladıktan sonra FETÖ’nün hedefi olan Hayri Bildik: O kitabı yayınladım hayatım altüst oldu



Hayri Bildik, Hablemitoğlu'nun kitabını yayınlama sürecini ise şöyle anlattı: "Yayınevimizin avukatı, aynı zamanda da akrabam olan Arif Hikmet Bildik, bir gün Necip Hablemitoğlu'ndan bahsetti, 'Kitabını kimse yayınlamaya cesaret edemiyor' dedi. Ben de 'Olur mu öyle şey, biz yayınlarız' dedim. Ondan sonra başıma gelmeyen kalmadı."



HAYRİ BİLDİK'İN AVUKAT KIZI: SİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Hayri Bildik'in avukat kızı Dilşat Şeyda Aymak ise, "Rahmetli Necip Hablemitoğlu yıllar öncesinden FETÖ isimli terör örgütünün devleti sardığını ve her hücresine kadar örgütlendiğini söylüyordu. Sayın Hablemitoğlu sadece söylemekle kalmadı, bildiklerini yazmaya başladı. Kitap daha basılmadan katledildi. Kitap müvekkilim Hayri Bildik tarafından basıldığında ise müvekkilimin hayatı altüst oldu. Rahmetliyi katledenler Köstebek isimli kitabını yayınlandığı için müvekkilimi sindirmeye çalıştı" dedi.

KİLİT İSİM ÇAPRAZ SORGUDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suikastın kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla bir süre önce Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilmişti. Ankara TEM Şube Müdürlüğü'nde Bozkır'ın ifadesinin alınması için özel ekip kuruldu.



Soruşturmada 4 yıldır onbinlerce belgeyi inceleyen, HTS raporlarını didik didik tarayan ve çok sayıda şüpheliyi radarına alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Zafer Ergün de emniyete giderek sorgu ekibiyle bir toplantı yaptı. Bozkır, ekipler tarafından çapraz sorguya alındı. Bozkır'ın vereceği bilgilerin ardındaki sır perdesini aralaması bekleniyor. Bozkır'ın 4 gün gözaltında kalması beklenirken, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek.