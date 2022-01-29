Necip Hablemitoğlu’nun ‘Köstebek’ kitabını yayınladıktan sonra FETÖ’nün hedefi olan Hayri Bildik: O kitabı yayınladım hayatım altüst oldu

Hablemitoğlu suikastının zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın, MİT tarafından Türkiye'ye getirilmesi yankı uyandırdı. Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Necip Hablemitoğlu, Fetullah Gülen hakkında 'Köstebek' adlı bir kitap yazarken 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.
KİTABI YAYINLADIKTAN SONRA BAŞINA GELMEYEN KALMADI
Hablemitoğlu'nun o kitabı, ölümünden sonra Toplumsal Dönüşüm Yayınevi tarafından basıldı. Ancak o yayınevinin kurucusu Hayri Bildik'in de başına gelmeyen kalmadı. 2010'da Ergenekon soruşturmasından tutuklanan Hayri Bildik hakkında Ergenekon davası açıldı.
Bildik'in davası, daha sonra Ergenekon ana davasıyla birleşti. Bu süreçte kanser ve kalp hastası oldu. Böbreğinde çıkan kanser, vücuduna yayıldı. Bir böbreği alındı. Diğer böbreği de sorunlu olan Bildik, halen ağır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Bildik'e FETÖ'cü oldukları ortaya çıkan hakimler ceza verdi, ancak Yargıtay bu kararı bozdu. Bildik, yeniden yapılan yargılamada beraat etti.
'EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'
İzmir'de yaşayan Hayri Bildik, Hablemitoğlu suikastının zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın, Ukrayna'dan getirilmesini Sabah'a değerlendirdi. Bildik, "Rahmetli Necip Bey'in ruhu şâd olsun. MİT getirmiş, Cumhurbaşkanı açıkladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Duyarlı basına da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu olayı sürekli gündemde tuttunuz. Sorgusu ve mahkemede yargılaması yapılacak. Mahkeme çağırırsa ben de seve seve yaşadıklarımı anlatırım. 'Köstebek' kitabını yayınladıktan sonra hayatım altüst oldu. Bütün düzenim bozuldu. Avukat kızım Dilşat Şeyda Aymak ile çok mücadele ettik" dedi.