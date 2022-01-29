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    • 29.01.2022 07:12
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    • 29.01.2022 07:16
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    Necip Hablemitoğlu’nun ‘Köstebek’ kitabını yayınladıktan sonra FETÖ’nün hedefi olan Hayri Bildik: O kitabı yayınladım hayatım altüst oldu

    Suikast kurbanı Necip Hablemitoğlu’nun Fetullah Gülen hakkında yazdığı ‘Köstebek’ kitabını yayınladıktan sonra FETÖ’nün hedefi olan yayıncı Hayri Bildik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bildik, "O kitabı yayınladığım için hayatım altüst oldu. Mahkeme çağırırsa yaşadıklarımı anlatırım." dedi. Hayri Bildik, Hablemitoğlu'nun kitabını yayınlama sürecini "Yayınevimizin avukatı, aynı zamanda da akrabam olan Arif Hikmet Bildik, bir gün Necip Hablemitoğlu'ndan bahsetti, 'Kitabını kimse yayınlamaya cesaret edemiyor' dedi. Ben de 'Olur mu öyle şey, biz yayınlarız' dedim. Ondan sonra başıma gelmeyen kalmadı." sözleriyle anlattı. Öte yandan Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır'ın ifadesinin Ankara TEM Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekip tarafından alınacağı öğrenildi.

    O kitabı yayınladım hayatım altüst oldu

    Hablemitoğlu suikastının zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın, MİT tarafından Türkiye'ye getirilmesi yankı uyandırdı. Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Necip Hablemitoğlu, Fetullah Gülen hakkında 'Köstebek' adlı bir kitap yazarken 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.



    KİTABI YAYINLADIKTAN SONRA BAŞINA GELMEYEN KALMADI
    Hablemitoğlu'nun o kitabı, ölümünden sonra Toplumsal Dönüşüm Yayınevi tarafından basıldı. Ancak o yayınevinin kurucusu Hayri Bildik'in de başına gelmeyen kalmadı. 2010'da Ergenekon soruşturmasından tutuklanan Hayri Bildik hakkında Ergenekon davası açıldı.

    Bildik'in davası, daha sonra Ergenekon ana davasıyla birleşti. Bu süreçte kanser ve kalp hastası oldu. Böbreğinde çıkan kanser, vücuduna yayıldı. Bir böbreği alındı. Diğer böbreği de sorunlu olan Bildik, halen ağır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Bildik'e FETÖ'cü oldukları ortaya çıkan hakimler ceza verdi, ancak Yargıtay bu kararı bozdu. Bildik, yeniden yapılan yargılamada beraat etti.


    'EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'
    İzmir'de yaşayan Hayri Bildik, Hablemitoğlu suikastının zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın, Ukrayna'dan getirilmesini Sabah'a değerlendirdi. Bildik, "Rahmetli Necip Bey'in ruhu şâd olsun. MİT getirmiş, Cumhurbaşkanı açıkladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Duyarlı basına da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu olayı sürekli gündemde tuttunuz. Sorgusu ve mahkemede yargılaması yapılacak. Mahkeme çağırırsa ben de seve seve yaşadıklarımı anlatırım. 'Köstebek' kitabını yayınladıktan sonra hayatım altüst oldu. Bütün düzenim bozuldu. Avukat kızım Dilşat Şeyda Aymak ile çok mücadele ettik" dedi.


        Hayri Bildik, Hablemitoğlu'nun kitabını yayınlama sürecini ise şöyle anlattı: "Yayınevimizin avukatı, aynı zamanda da akrabam olan Arif Hikmet Bildik, bir gün Necip Hablemitoğlu'ndan bahsetti, 'Kitabını kimse yayınlamaya cesaret edemiyor' dedi. Ben de 'Olur mu öyle şey, biz yayınlarız' dedim. Ondan sonra başıma gelmeyen kalmadı."

        HAYRİ BİLDİK'İN AVUKAT KIZI: SİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR
        Hayri Bildik'in avukat kızı Dilşat Şeyda Aymak ise, "Rahmetli Necip Hablemitoğlu yıllar öncesinden FETÖ isimli terör örgütünün devleti sardığını ve her hücresine kadar örgütlendiğini söylüyordu. Sayın Hablemitoğlu sadece söylemekle kalmadı, bildiklerini yazmaya başladı. Kitap daha basılmadan katledildi. Kitap müvekkilim Hayri Bildik tarafından basıldığında ise müvekkilimin hayatı altüst oldu. Rahmetliyi katledenler Köstebek isimli kitabını yayınlandığı için müvekkilimi sindirmeye çalıştı" dedi.

        KİLİT İSİM ÇAPRAZ SORGUDA
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suikastın kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla bir süre önce Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilmişti. Ankara TEM Şube Müdürlüğü'nde Bozkır'ın ifadesinin alınması için özel ekip kuruldu.

        Soruşturmada 4 yıldır onbinlerce belgeyi inceleyen, HTS raporlarını didik didik tarayan ve çok sayıda şüpheliyi radarına alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Zafer Ergün de emniyete giderek sorgu ekibiyle bir toplantı yaptı. Bozkır, ekipler tarafından çapraz sorguya alındı. Bozkır'ın vereceği bilgilerin ardındaki sır perdesini aralaması bekleniyor. Bozkır'ın 4 gün gözaltında kalması beklenirken, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek.

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        Haberler Güncel Necip Hablemitoğlu’nun ‘Köstebek’ kitabını yayınladıktan sonra FETÖ’nün hedefi olan Hayri Bildik: O kitabı yayınladım hayatım altüst oldu
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