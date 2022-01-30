Son dakika: Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi uzatıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi uzatıldı.
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde bulunan Bozkır'ın gözaltı süresinin uzatılması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu.
Bunun üzerine Bozkır, sağlık kontrolünün ardından polis tarafından Ankara Adliyesine getirilerek, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
GÖZALTI SÜRESİ 4 GÜN UZATILDI
"Örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" ile suçlanan zanlının beyanını alan hakimlik, savcılığın talebini kabul ederek gözaltı süresini 4 gün uzattı.
Bozkır, ardından yeniden Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
BOZKIR UKRAYNA'YA KAÇMIŞTI
Gökhan Nuri Bozkır'ın Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma - Tasarlayarak Öldürme' suçlarından yakalama kaydı bulunduğu kaydedildi.