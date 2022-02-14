SON DAKİKA: 29 Ocak-4 Şubat arası illere göre haftalık vaka haritası

Sağlık Bakanlığının 29 Ocak-4 Şubat verilerine göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.
Buna göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.
Kovid-19 vaka sayısı 22-28 Ocak'ta İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 olarak açıklanmıştı.
Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana olduğunu bildirdi.
13 ŞUBAT GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.
Bakan Fahrettin Koca paylaşımında "6-12 ŞUBAT ARASINDA toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler." dedi.
12 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
11 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU