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    6 benzemezin yuvarlak masasına HDP isyan etti: Bizi yok saymak yanlış

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde bir araya gelen 6 benzemezin yuvarlak masasına gizli ortak HDP'den isyan geldi. "Diyalog, görüşme, tartışma iyidir. Ama HDP'yi yok sayan, bu diyalogda bizimle ilişki kurmayı, müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vaat ettiğini de açıklaması gerekiyor. Bizimle diyalog içinde olmak, mutabakat aramak şarttır." açıklaması geldi.

    Gizli ortak isyanı

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde önceki akşam Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde çalışma yemeğinde bir araya gelen muhalefet liderleri, 5.5 saat süren bir görüşme yaptı. Toplantı sonrası, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" (GPS) ile ilgili çalışma metninde mutabık kalındığı açıklandı. Metnin detaylarının 28 Şubat'ta yapılacak ikinci toplantıya bırakıldığı paylaşıldı! Ortak açıklamada Millet İttifakı'ndan hiç bahsedilmemesi dikkatlerden kaçmadı. Yuvarlak masa toplantısına HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar sert çıktı: Diyalog, görüşme, tartışma iyidir. Ama HDP'yi yok sayan, bu diyalogda bizimle ilişki kurmayı, müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vaat ettiğini de açıklaması gerekiyor. Bizimle diyalog içinde olmak, mutabakat aramak şarttır.



    AYVA TATLISI YEDİLER
    5.5 saatlik toplantı öncesi 6 muhalefet partisinin lideri, yemeğe etli güveçle başladı. Masada zeytinyağlı kereviz de vardı. Çay ve kahvelerle birlikte tatlı olarak da ayva tatlısı mönüdeki yerini aldı!

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    Haberler Güncel 6 benzemezin yuvarlak masasına HDP isyan etti: Bizi yok saymak yanlış
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