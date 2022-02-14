6 benzemezin yuvarlak masasına HDP isyan etti: Bizi yok saymak yanlış

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde önceki akşam Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde çalışma yemeğinde bir araya gelen muhalefet liderleri, 5.5 saat süren bir görüşme yaptı. Toplantı sonrası, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" (GPS) ile ilgili çalışma metninde mutabık kalındığı açıklandı. Metnin detaylarının 28 Şubat'ta yapılacak ikinci toplantıya bırakıldığı paylaşıldı! Ortak açıklamada Millet İttifakı'ndan hiç bahsedilmemesi dikkatlerden kaçmadı. Yuvarlak masa toplantısına HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar sert çıktı: Diyalog, görüşme, tartışma iyidir. Ama HDP'yi yok sayan, bu diyalogda bizimle ilişki kurmayı, müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vaat ettiğini de açıklaması gerekiyor. Bizimle diyalog içinde olmak, mutabakat aramak şarttır.