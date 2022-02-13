Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.02.2022 01:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2022 01:47
    ABONE OL

    Kurtlar Vadisi'ndeki 'Rauf Denktaş' sahnesi yeniden gündemde! Ayşenur Arslan'a 'Türk Mukavemet Teşkilatı' yanıtı...

    Geçtiğimiz günlerde CHP'nin kanalı Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın, KKTC'de öldürülen Halil Falyalı ile ilgili program yaparken Kıbrıs'ta Rum katliamlarına karşı Kıbrıs Türkünün varlığını korumak ve katliamlara karşı direniş için kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'na saldırdı. Arslan'ın skandalı A Haber ekranlarında masaya yatırılırken en güzel yanıt Kurtlar Vadisi dizisinde Kıbrıs meselesini ve TMT'yi anlatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ın sahnesiyle verildi.

    takvim.com.tr
    AHaber
    ’Rauf Denktaş’ sahnesi yeniden gündemde!

    CHP'nin kanalı Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın, KKTC'de öldürülen Halil Falyalı ile ilgili program yaparken Kıbrıs'ta Rum katliamlarına karşı Kıbrıs Türkünün varlığını korumak ve katliamlara karşı direniş için kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'na saldırdı.

    "TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI SUİKASTLARLA BİLİNEN İLLEGAL BİR OLUŞUM"
    Arslan, "Halil Falyalı, kendini Türk Mukavemet Teşkilatı'nın üyesi olarak tanıtırdı. Bu teşkilat adada, suikastlarla bilinen illegal, yarı resmi bir oluşumdu." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    A HABER'DE 'RAUF DENKTAŞ'LI KURTLAR VADİSİ SAHNESİ
    Arslan'ın imza attığı skandal A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. A Haber'de Kurtlar Vadisi dizisindeki bir sahneye yer verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın yer aldığı sahnede Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluş amacı ve TMT'nin yeminine yer verildi.

    İşte Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde önemli bir yeri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın o ifadeleri:

    "ABD, İngiltere, o zaman ki Sovyetler, kendi çıkarları açısından Kıbrıs meselesini Rumların, Yunanistan'ın lehine halletmişlerdi. Makarios'un 1960'da kurulmuş olan ortaklık cumhuriyetini niye yıktığına bakmaksızın; anayasa ölmüştür, gömülmüştür diyen ve bunu kabul etmeyen bizleri asi ilan eden, bu eli kanlı papazı meşru hükümet olarak tanıdıkları an Rumlar açısından Kıbrıs meselesi kendi lehlerine halledildiği noktasında kalmışlardı. Bugün 40 yıl sonra durum budur, değişen hiçbir şey yoktur. Bizim bu kanunsuzluğa mukavemetimiz devam etmektedir. Teslim olmuş değiliz. Buna rağmen Rum idaresini meşru hükümet yaptılar ve bunca yıldır bizden bu idareye boyun eğmemizi beklediler, mesele budur."

        Denktaş dizide TMT andını da okudu:

        TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI ANDI
        Kıbrıs Türk'ünün yaşayış ve hürriyetine Kıbrıs Türkünün yaşayış ve hürriyetine, canına, malına ve her türlü anane ve mukaddesatına, her nereden ve kimden olursa olsun vaki olacak tecavüzlere karşı koymak için kendimi Türk Milletine adadım. Ölüm dahi olsa verilen her vazifeyi yapacağım. Bildiğim, gördüğüm, işittiğim ve bana emanet edilen her şeyi, canımdan aziz bilip, sonuna kadar muhafaza edeceğim. Gördüklerimi, işittiklerimi, hissettiklerimi ve bana emanet edilenleri, hiç kimseye ifşa etmeyeceğim. İfşaatın bir ihanet sayılacağını ve cezasının ölüm olacağını biliyorum.

        Yukarıda sıralanan hususları harfiyen tatbik edeceğime, şerefim, namusum ve bütün mukaddesatım üzerine söz verir ant içerim.

        Denktaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Kıbrıs Türkü bu andına sahip çıkacaktır merak etmeyin. Yıllar sonra Amerikan ve İngiliz arşivlerinden görüyoruz ki; Eli kanlı Makarios'u meşru hükümet olarak tanımalarının sebebi korkuymuş. ABD ve İngiltere Makarios'un Sovyetlere yaklaşasından endişeli… Makarios Sovyetler'den silah alıyor… Güya Atinayı da dinlemiyor… Amerikalılar 'Kıbrıs Makarios'a bırakılamaz Yunanistan'a verilmeli' diyor. Bu arşivlere gföre 1964'te Yunanistan ile ABD Makarios'u devirmek için anlaşıyor.

        Akritas'ın planı Kıbrıs'ın Yunanistan'a verilmesi öngören bir plandır. Kıbrıs Yunan'a verilecek Türkiye'yi gücendirmemek için Türkiye'ye bir üs veya küçük bir Yunan adası düşünülüyor. Kimsenin bizi birleştirmek istediği yok dertleri "Kıbrıs Yunanistan'ın olsun" Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıslı Türkleri kimse düşünmüyor Türkiye'den başka… İngiltere üslerini Rum teröründen korumak için bu planı destekliyor. Sovyetler iki NATO ülkesi Türkiye-Yunanistan kavga etsin diye Kıbrıs'ın bağımsızlığından yani Makarios'tan yana ağırlığını koyuyor.

        ADA'NIN YUNANİSTAN'A VERİLEBİLMESİ İÇİN MUKAVEMETİMİZİN ÇÖKMESİ BEKLENDİ
        Bu direnişte Türk Muvakemet Teşkilatı'nın tarihi rolü unutulamaz 1963'ten 1974'e kadar bize yapılanlar karşısında Türkiye'den başka hiçbir ülkeden yardım yok. Ada'nın Yunanistan'a verilebilmesi için bizim mukavemetimiz çökmesi beklendi."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        BAE Başkan Erdoğan’ı bekliyor!
        Haberler Güncel Kurtlar Vadisi'ndeki 'Rauf Denktaş' sahnesi yeniden gündemde! Ayşenur Arslan'a 'Türk Mukavemet Teşkilatı' yanıtı...
            SON DAKİKA