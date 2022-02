Kurtlar Vadisi'ndeki 'Rauf Denktaş' sahnesi yeniden gündemde! Ayşenur Arslan'a 'Türk Mukavemet Teşkilatı' yanıtı...

Denktaş dizide TMT andını da okudu:

TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI ANDI

Kıbrıs Türk'ünün yaşayış ve hürriyetine Kıbrıs Türkünün yaşayış ve hürriyetine, canına, malına ve her türlü anane ve mukaddesatına, her nereden ve kimden olursa olsun vaki olacak tecavüzlere karşı koymak için kendimi Türk Milletine adadım. Ölüm dahi olsa verilen her vazifeyi yapacağım. Bildiğim, gördüğüm, işittiğim ve bana emanet edilen her şeyi, canımdan aziz bilip, sonuna kadar muhafaza edeceğim. Gördüklerimi, işittiklerimi, hissettiklerimi ve bana emanet edilenleri, hiç kimseye ifşa etmeyeceğim. İfşaatın bir ihanet sayılacağını ve cezasının ölüm olacağını biliyorum.

Yukarıda sıralanan hususları harfiyen tatbik edeceğime, şerefim, namusum ve bütün mukaddesatım üzerine söz verir ant içerim.