Kurtlar Vadisi'ndeki 'Rauf Denktaş' sahnesi yeniden gündemde! Ayşenur Arslan'a 'Türk Mukavemet Teşkilatı' yanıtı...

CHP'nin kanalı Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın, KKTC'de öldürülen Halil Falyalı ile ilgili program yaparken Kıbrıs'ta Rum katliamlarına karşı Kıbrıs Türkünün varlığını korumak ve katliamlara karşı direniş için kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'na saldırdı.
"TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI SUİKASTLARLA BİLİNEN İLLEGAL BİR OLUŞUM"
Arslan, "Halil Falyalı, kendini Türk Mukavemet Teşkilatı'nın üyesi olarak tanıtırdı. Bu teşkilat adada, suikastlarla bilinen illegal, yarı resmi bir oluşumdu." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
A HABER'DE 'RAUF DENKTAŞ'LI KURTLAR VADİSİ SAHNESİ
Arslan'ın imza attığı skandal A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. A Haber'de Kurtlar Vadisi dizisindeki bir sahneye yer verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın yer aldığı sahnede Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluş amacı ve TMT'nin yeminine yer verildi.
İşte Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde önemli bir yeri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın o ifadeleri:
"ABD, İngiltere, o zaman ki Sovyetler, kendi çıkarları açısından Kıbrıs meselesini Rumların, Yunanistan'ın lehine halletmişlerdi. Makarios'un 1960'da kurulmuş olan ortaklık cumhuriyetini niye yıktığına bakmaksızın; anayasa ölmüştür, gömülmüştür diyen ve bunu kabul etmeyen bizleri asi ilan eden, bu eli kanlı papazı meşru hükümet olarak tanıdıkları an Rumlar açısından Kıbrıs meselesi kendi lehlerine halledildiği noktasında kalmışlardı. Bugün 40 yıl sonra durum budur, değişen hiçbir şey yoktur. Bizim bu kanunsuzluğa mukavemetimiz devam etmektedir. Teslim olmuş değiliz. Buna rağmen Rum idaresini meşru hükümet yaptılar ve bunca yıldır bizden bu idareye boyun eğmemizi beklediler, mesele budur."