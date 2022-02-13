Kurtlar Vadisi'ndeki 'Rauf Denktaş' sahnesi yeniden gündemde! Ayşenur Arslan'a 'Türk Mukavemet Teşkilatı' yanıtı...

Denktaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs Türkü bu andına sahip çıkacaktır merak etmeyin. Yıllar sonra Amerikan ve İngiliz arşivlerinden görüyoruz ki; Eli kanlı Makarios'u meşru hükümet olarak tanımalarının sebebi korkuymuş. ABD ve İngiltere Makarios'un Sovyetlere yaklaşasından endişeli… Makarios Sovyetler'den silah alıyor… Güya Atinayı da dinlemiyor… Amerikalılar 'Kıbrıs Makarios'a bırakılamaz Yunanistan'a verilmeli' diyor. Bu arşivlere gföre 1964'te Yunanistan ile ABD Makarios'u devirmek için anlaşıyor.

Akritas'ın planı Kıbrıs'ın Yunanistan'a verilmesi öngören bir plandır. Kıbrıs Yunan'a verilecek Türkiye'yi gücendirmemek için Türkiye'ye bir üs veya küçük bir Yunan adası düşünülüyor. Kimsenin bizi birleştirmek istediği yok dertleri "Kıbrıs Yunanistan'ın olsun" Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıslı Türkleri kimse düşünmüyor Türkiye'den başka… İngiltere üslerini Rum teröründen korumak için bu planı destekliyor. Sovyetler iki NATO ülkesi Türkiye-Yunanistan kavga etsin diye Kıbrıs'ın bağımsızlığından yani Makarios'tan yana ağırlığını koyuyor.

ADA'NIN YUNANİSTAN'A VERİLEBİLMESİ İÇİN MUKAVEMETİMİZİN ÇÖKMESİ BEKLENDİ

Bu direnişte Türk Muvakemet Teşkilatı'nın tarihi rolü unutulamaz 1963'ten 1974'e kadar bize yapılanlar karşısında Türkiye'den başka hiçbir ülkeden yardım yok. Ada'nın Yunanistan'a verilebilmesi için bizim mukavemetimiz çökmesi beklendi."