KKTC’deki Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! Cinayette kullanılan silahlar bulundu



Yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, olayda zanlı olarak tespit edilen 2 kişinin cinayetin işlenmesinin hemen ardından 09.02.2022 tarihinde Girne'de tespit edilerek tutuklandığı belirtilen açıklamada, "Soruşturma kapsamında, 12.02.2022 tarihinde Alsancak'ta bir ikametgahta gerçekleştirilen operasyon sonucu ise yine olayda zanlı olarak tespit edilen iki kişi daha tutuklanmış ve söz konusu ikametgahta yapılan aramada ise bir adet 9 mm çapında tabanca ve 15 adet mermi ele geçirilmiştir" denildi.