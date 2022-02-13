KKTC’deki Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! Cinayette kullanılan silahlar bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapan polis, saldırıda kullanılan 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 9 milimetrelik bir tabancanın olay yerine 1 kilometre mesafede bulunduğunu duyurdu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırıda kullanılan silahlar bulundu.
Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olayın büyük bir titizlikle soruşturulduğu ve meselenin aydınlatılması ve suç faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi için gece gündüz çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.