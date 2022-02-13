Halil Falyalı suikastında flaş detay! Falyalı'nın 2 yakın koruması tutuklandı! Sır perdesi aralanıyor! Meğer gerçek bambaşkaymış
Türkiye ve KKTC, Halil Falyalı'nın suikastını konuşurken sır perdesi aralanıyor. Çarpraz ateşe tutulan ve vücudundan 16 kurşun çıkarılan Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Falyalı'nın olay gecesi yanında bulunan iki yakın koruması tutuklanırken iki ismin de 'Olay sırasında ateş etmedik' dedikleri aktarıldı. Ancak gerçek bambaşka çıktı.
13.02.2022 11:39
- Son Güncelleme: 13.02.2022 11:39
Kıbrıs Halil Falyalı cinayetiyle ilgili dün akşam saatlerinde tutuklanan iki şahsın, olay gecesi Falyalı'yı takip eden koruma aracında bulunan yakın korumalar Türkistan Gülce ve Halil Işık olduğu ortaya çıktı.
HALİL FALYALI CİNAYETİNDE YENİ DETAYLAR
Ancak iki ismin de olay gecesi ateş ettikleri ortaya çıktı. Bunun üzerine Halil Falyalı'nın yakın korumaları tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Korkunç olay geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, yaşandı. Kumarhane işleten Halil Falyalı, çapraz ateşe alındı.