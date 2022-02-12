Halil Falyalı cinayetinde son dakika: İstanbul'da gözaltına alınan Mustafa Söylemez KKTC'ye teslim edilecek mi?

KKTC polisi, olay sonrası elde ettiği ilk bilgiler ile temasa geçtiği Türk Emniyet yetkililerine başını Söylemez kardeşler çetesi mensuplarından Mustafa Söylemez'in çektiği ve olaydan sonra Kıbrıs'tan İstanbul'a kaçtıkları belirlenen 3 şahsın cinayetin failleri olabileceği ihtimaliyle İstanbul'da gözaltına alınmasını istemişti.
Gözaltına alınan Söylemez ile iki adamı Emniyet'te bekletiliyor. Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre bu kişiler "Devletin Egemenlik İlkesi" gereği KKTC'ye teslim edilmeyecek. Her devlet kendi vatandaşını kendisi yargılar hükmüyle Türkiye'de yargılanacakları öğrenilen 3 şüphelinin suçlu bulunmaları durumunda cezalarını da yine Türkiye'de çekecekleri öğrenildi.
Milliyet'in haberine göre KKTC ile olan dostane bağlar nedeniyle 3 şüpheli şahsın sorgusuna, olayın suç mahalli olan Girne'nin Savcısının, soruşturma savcısı olarak girebileceği emniyet yetkililerince ifade edilirken, KKTC'den bir ekibin Ankara'ya geleceği ve EGM üzerinden soruşturma ile ilgili koordinasyon sağlanacağı öğrenildi.