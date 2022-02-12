Halil Falyalı cinayetinde son dakika: İstanbul'da gözaltına alınan Mustafa Söylemez KKTC'ye teslim edilecek mi?

AVUKATI KONUŞTU: İLGİLERİ YOK

Konuyla ilgili Mustafa Söylemez'in yeğeni ve ailenin avukatı Fırat Söylemez iddialara yanıt verdi. Avukat Söylemez, "Söylemez ailesinin bu olayla uzaktan yakından hiçbir şekilde bağlantısı yok ve olamaz. Bu tamamen bir kumpas ve iftiradır. Bu müfterilerin şu an kim olduğunu bilmiyoruz. Sadece bu ailenin üzerine bırakılmaya çalışılan bir durum onu biliyoruz. Bu yanlıştan ivedi olarak dönülmesi lazım" dedi.