Kanlı pusuyla öldürülmüştü! Halil Falyalı suikastında flaş gelişme! Şüpheliden şok ifade: Bağlantım...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın bulunduğu araca, evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda Falyalı ağır yaralanmış, şoförü Murat Demirtaş ise hayatını kaybetmişti. İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerin ise "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu ortaya çıktı. Zanlıların ifadeleri ortaya çıktı.
12.02.2022 12:16
- Son Güncelleme: 12.02.2022 12:16
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşandı. Kumarhane işleten Halil Falyalı, çapraz ateşe alındı.
Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş, kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırılan ikili, kurtarılamadı. Halil Falyalı'nın vücudundan tam 16 mermi çıktı.
İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerin ise "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu ortaya çıktı.