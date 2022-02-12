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Kanlı pusuyla öldürülmüştü! Halil Falyalı suikastında flaş gelişme! Şüpheliden şok ifade: Bağlantım...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın bulunduğu araca, evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda Falyalı ağır yaralanmış, şoförü Murat Demirtaş ise hayatını kaybetmişti. İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerin ise "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu ortaya çıktı. Zanlıların ifadeleri ortaya çıktı.

12.02.2022 12:16 - Son Güncelleme: 12.02.2022 12:16
Kanlı pusuyla öldürülmüştü! Halil Falyalı suikastında flaş gelişme! Şüpheliden şok ifade: Bağlantım...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşandı. Kumarhane işleten Halil Falyalı, çapraz ateşe alındı.

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Kanlı pusuyla öldürülmüştü! Halil Falyalı suikastında flaş gelişme! Şüpheliden şok ifade: Bağlantım...

Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş, kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırılan ikili, kurtarılamadı. Halil Falyalı'nın vücudundan tam 16 mermi çıktı.

Kanlı pusuyla öldürülmüştü! Halil Falyalı suikastında flaş gelişme! Şüpheliden şok ifade: Bağlantım...

Zanlıların, suikastın ardından KKTC'den tekne ile Türkiye'ye geçtiği iddiası ortaya atıldı. İstanbul ve KKTC'de operasyonlar yapıldı. Ekipler, 6 kişiyi gözaltına alındı.

Kanlı pusuyla öldürülmüştü! Halil Falyalı suikastında flaş gelişme! Şüpheliden şok ifade: Bağlantım...

İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerin ise "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu ortaya çıktı.

Kanlı pusuyla öldürülmüştü! Halil Falyalı suikastında flaş gelişme! Şüpheliden şok ifade: Bağlantım...

Kıbrıs kaynaklarından elde edilen bilgilere göre ise; olayla ilgili tutuklanan Ö.T. ile adaya birlikte giriş yaptığı tespit edilen Y.G. dün mahkemeye çıkarıldı.

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