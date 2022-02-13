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    • 13.02.2022 23:39
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    • 13.02.2022 23:52
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    Arnavutköy'de İETT kazası! 3 kişi yaralandı

    Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan İETT otobüsleri son dönemde kaza ve arıza haberleriyle gündeme geliyor. İETT otobüslerinin karıştığı son kaza Arnavutköy’de meydana geldi. İETT otobüsü ile karşı yönden gelen bir minibüs çarpıştı kazada 3 kişi yaralandı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Günü yine kazayla kapattı

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan İETT'ye bağlı otobüsler kaza ver arıza haberleriyle gündem olmaya devam ediyor.

    ARNAVUTKÖY'DE İETT KAZASI
    Arnavutköy'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı.

    Alınan bilgiye göre, Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde Yassıören-Arnavutköy hatlı İETT otobüsü ile karşı yönden gelen minibüs çarpıştı.

    3 KİŞİ YARALANDI
    Kazada, yolcusu olmadığı öğrenilen İETT otobüsünün sürücüsü ile minibüsteki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere götürdü.

        Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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