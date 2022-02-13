Arnavutköy'de İETT kazası! 3 kişi yaralandı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan İETT'ye bağlı otobüsler kaza ver arıza haberleriyle gündem olmaya devam ediyor.
ARNAVUTKÖY'DE İETT KAZASI
Arnavutköy'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı.
Alınan bilgiye göre, Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde Yassıören-Arnavutköy hatlı İETT otobüsü ile karşı yönden gelen minibüs çarpıştı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada, yolcusu olmadığı öğrenilen İETT otobüsünün sürücüsü ile minibüsteki 2 kişi yaralandı.