Halil Falyalı suikastı akıllara Ömer Lütfi Topal cinayetini getirdi: 1996'nın kopyası!



KKTC dışında da otel, casino, sanal bahis faaliyeti yürüten Halil Falyalı (53) Girne'deki otelinden eşi Özge Falyalı ve üç çocuğuyla evine doğru giderken Çatalköy bölgesinde, yolunu kesen bir otomobilden inen saldırganların gerçekleştirdiği suikastta şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürüldü.



Kaleşnikof silahlarla yaylım ateşine tutulan Falyalı'ya 16 mermi isabet etti. MOBESE incelemesinde saldırganların yolu kesmek için kullandığı aracın sahte plaka olduğu belirlendi.