Halil Falyalı suikastı akıllara Ömer Lütfi Topal cinayetini getirdi: 1996'nın kopyası!

Halil Falyalı'nın öldürülmesi Türkiye ve KKTC'de en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Falyalı'nın suikasta kurban gitmesi hakkında yeni detaylar bir bir ortaya çıkmaya başladı.
Gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in, cinayet güzergahında bulunan ve Ömer Tunç isimli şüphelinin kullanımındaki aracı kiralayan isim olduğu saptandı.
Söylemez'in cinayetten 9 saat sonra gece 04.00 uçağıyla İstanbul'a dönmesi de "Söylemez kardeşler" üzerindeki şüpheyi artırdı. KKTC'de ve Türkiye'de soruşturma iki yönlü sürdürülürken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Falyalı cinayetiyle ilgili re'sen soruşturma başlattı.
KKTC dışında da otel, casino, sanal bahis faaliyeti yürüten Halil Falyalı (53) Girne'deki otelinden eşi Özge Falyalı ve üç çocuğuyla evine doğru giderken Çatalköy bölgesinde, yolunu kesen bir otomobilden inen saldırganların gerçekleştirdiği suikastta şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürüldü.
Kaleşnikof silahlarla yaylım ateşine tutulan Falyalı'ya 16 mermi isabet etti. MOBESE incelemesinde saldırganların yolu kesmek için kullandığı aracın sahte plaka olduğu belirlendi.