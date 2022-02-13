Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.02.2022 07:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2022 07:00
    ABONE OL

    CHP'li Bilecik Belediyesi'nde bir skandal daha! Köylüden 35 bin TL'ye alıp 600 bin TL'ye sattılar

    CHP'li Bilecik Belediyesi'nde skandalların sonu bitmek bilmiyor. Başkan Semih Şahin, yakınlarının üzerine bölgedeki köylülerden dönümü 35 bin TL'yi aldırdığı bölgeleri imar planıyla 600 bin TL'ye satıyor.

    CHP’li Bilecik Belediyesi’nde bir skandal daha

    CHP'li Bilecik Belediyesi'nde polisin rüşvet operasyonuyla başlayan skandalların ardı arkası kesilmezken Belediye Başkanı Semih Şahin ve rüşvetten tutuklanan danışmanı Selçuk Erdağı'nın, kendi yakınları üzerinden yaptığı imar ve rant vurgununu gözler önüne serilmişti.

    Kentin en değerli bölgelerinden biri olan Pelitözü bölgesi ve göl çevresini imara açmaya hazırlanan ikili, imar ile ilgili tüm evrak ve işlemleri hazırladıktan sonra kolları sıvadı.

    Pelitözü'nün imara açılacağını saklayan Başkan ve danışmanı yakınları aracılığıyla bölgede arazisi olan köylülerle pazarlık masasına oturdu.

        KÖYLÜDEN UCUZA ALIYORLAR
        CHP'li Şahin babası, amcası ve iki yakın akrabasının üzerine, Selçuk Erdağı ise öğrenci olan oğlu Ege Erdağı ve belediyede kendisine danışmanlık yapan Hasan S.'nin amcası üzerinden onlarca dönüm arazi yok pahasına satın aldı.

        Bölgenin en değerli arazilerini kendileri arasında parsel parsel bölüşen ve köylülerden dönümünü sadece 35 bin liradan alan Şahin ve Erdağı, yakınları üzerine bitişik nizamda aldırdıkları arazileri, bölgeyi imara açarak dönümünü önce 250 bin liraya çıkardı.

        5 KATINA SATIYORLAR
        Başkan Semih Şahin, yakınlarının üzerine aldırdığı bölgeyi apar topar benzinlik alanı olarak değiştirdi. İmara açılmasıyla birlikte 250 Bin lira olan arazilerinin dönümü ticaret amaçlı satışa hazırlandığı için yaklaşık 600 bin liraya yükseldi.
            Doktora şiddet koruması geliyor
            Haberler Güncel CHP'li Bilecik Belediyesi'nde bir skandal daha! Köylüden 35 bin TL'ye alıp 600 bin TL'ye sattılar
                SON DAKİKA