CHP'li Bilecik Belediyesi'nde bir skandal daha! Köylüden 35 bin TL'ye alıp 600 bin TL'ye sattılar

CHP'li Bilecik Belediyesi'nde polisin rüşvet operasyonuyla başlayan skandalların ardı arkası kesilmezken Belediye Başkanı Semih Şahin ve rüşvetten tutuklanan danışmanı Selçuk Erdağı'nın, kendi yakınları üzerinden yaptığı imar ve rant vurgununu gözler önüne serilmişti.
Kentin en değerli bölgelerinden biri olan Pelitözü bölgesi ve göl çevresini imara açmaya hazırlanan ikili, imar ile ilgili tüm evrak ve işlemleri hazırladıktan sonra kolları sıvadı.
Pelitözü'nün imara açılacağını saklayan Başkan ve danışmanı yakınları aracılığıyla bölgede arazisi olan köylülerle pazarlık masasına oturdu.