Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Erkan Mumcu arasında sürpriz görüşme: Siyaset kulislerine bile inmemiş bir görüşme

Yeni hükümet sistemi, son dönemde yüzde 1'lerde dolaşan partilerin ittifak masasına oturmalarını ve biraz da havaya girmelerini sağladı ama tek neden o değildi. Bunun önemli bir nedeni de özellikle muhalefette iktidarı hedefleyen güçlü partilerin olmamasıydı.
Böyle olunca, bir değil birden fazla küçük parti masaya "eşit" koşullarda oturmayı dayatıyor ve "pazarlık" yapacak gücü kendinde buluyordu.
Ayrıca siyasetin gündemi de küresel sorunlardan çok ittifakları genişletme çabasından öteye geçmiyordu. Şu tabloya bakın; CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı cephesinde artık 6 artı 1'lerden değil, artı 7-8 küçük partiden söz edilir oldu. Cumhur İttifakı çevresinde ise daha farklı hamleler söz konusu.