Türkiye-İsrail ilişkilerini rayından çıkarmak için İsrailli iş adamı Yair Geller’e düzenlenen gizli suikastı MİT engelledi

İranlıların yönlendirdiği 9 kişilik bir hücrenin hem Türk hem de İsrail vatandaşı olan iş adamı Yair Geller'e yönelik gizli suikast planını MİT'in nasıl engellediği ortaya çıktı. Geçtiğimiz ekim ayında gerçekleştirdiği ikiz operasyonla hem İsrail Gizli Servisi Mossad'ın 16 kişilik casusluk şebekesi hem de Türkiye'deki muhaliflere suikast planlayan 6 kişilik Rus casusluk hücresini çökerten MİT'in, geçtiğimiz günlerde de 9 kişilik bir İran suikast timini suçüstü yaptığı ortaya çıktı. MİT İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı (İKK), İran İstihbarat Servisi'nin oluşturduğu casusluk hücresinin, savunma sanayii alanında dünya çapında başarılarıyla bilinen Yahudi iş adamı Geller'i hedefine koyduğunu öğrendi. Edindiğimiz bilgilere göre MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, aylar süren teknik ve fiziki takip sonucunda, ülkemizi uluslararası arenada zor duruma düşürecek bir suikastı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği operasyonla önledi.
ONLAR İŞ ADAMINI TAKİP EDERKEN MİT DE ONLARI İZLİYORDU
İran İstihbarat Servisi, Mossad tarafından Kasım 2020'de arabası ile seyir halindeyken yapay zekâ destekli uzaktan kumandalı bir makineli tüfekle hedef alınarak öldürülen İran nükleer programının mimarı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin intikamı için harekete geçti. İranlı şebekenin hedefindeki isim ise Yair Geller (75) isimli İsrail asıllı iş adamıydı. Geller, havacılık-savunma sanayii, teknoloji, yazılım ve CNC tezgâhları üreten CNC İleri Teknoloji ve Mühendislik şirketinin sahibiydi. Geller'in hem Çatalca'da bulunan şirketi hem de Beşiktaş Serencebey'de eski MİT İstanbul Bölge Başkanlığı binasının yakınlarında bulunan ikameti, İranlı casusluk şebekesi tarafından adım adım izlendi ve fotoğraflandı. Ancak MİT'in karşı casusluk faaliyetlerinden sorumlu saha ajanları da İran suikast hücresini pasif takip yöntemleriyle adım adım izliyordu. İran'ın Geller hakkında yaşadığı yer ve işyeriyle ilgili bilgileri toplayıp, sonrasında eylemi gerçekleştirmeyi planladıkları saptandı. Bu planın da dikkat çekmemek ve yakalanmamak için birkaç Türk vatandaşı kullanılarak yapıldığı belirlendi.
MİT VE MOSSAD'IN GİZLİ TOPLANTISI
MİT'in tespitlerine göre, İran timinin Yair Geller'e yönelik keşif-istihbarat takibi bitmiş ve artık ikinci aşama olan suikast hazırlığına geçilmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail Gizli Servisi Mossad'la bu kritik bilgiyi paylaştı. İki istihbarat örgütünün Ankara'da gerçekleştirdiği üst düzey katılımlı gizli toplantıda, Yair Geller'e yönelik suikastın 13 yıldır gerilimli olan, ancak son dönemlerde tekrar geliştirilmeye başlanan İsrail-Türkiye ilişkilerini yıpratmak ve Muhsin Fahrizade'nin intikamını almak için planlandığı değerlendirildi.