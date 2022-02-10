SON DAKİKA: İmamoğlu'nun fotoğrafını sızdıran Kemal Kılıçdaroğlu öne geçti! CHP kulislerinden son bilgiler: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin gibi

CHP kulislerinden gelen son dakika bilgilerine göre Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul kara teslimken İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balıkçıda yemek yiyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarını sızdırarak İmamoğlu'nun önüne set çekti ve adaylığı kesinleştirdi gibi.

İşte CHP ve Millet İttifakı cephesinde cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaşanan son gelişmeler:

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNÜ KESTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını sızdırarak adeta İBB Başkanı'nın önünü kesti ve istediği gibi CHP'de cumhurbaşkanı adayı olarak tek adam olmasının yolunu açtı. Millet İttifakı'nın ortaklarıyla yapılan toplantılarda konuşulanlar da Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekler cinsten.

KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI, AKŞENER ÖNCE YARDIMCI SONRA BAŞBAKAN

Kemal Kılıçdaroğlu ve ve Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaşmaya vardıkları ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı, Meral Akşener fiili başbakanlık görevini yerine getirmek üzere birinci cumhurbaşkanı yardımcısı.

Kemal Kılıçdaroğlu seçilir seçilmez hemen parlamenter sisteme geçilmesi için harekete geçip yasal süreci başlatacak. Kılıçdaroğlu eski tip Cumhurbaşkanı modeli olmayı kabul etmiş durumda. Bu onun için daha kolay. Elini taşın altına sokmadan ve yorulmadan ömrü hayatını bir de Cumhurbaşkanlığı ile taçlandırmış olacak. Yani Anayasal süreç işletilecek.

İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYEN AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA NE DİYOR?

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu ikinci Fatih'e benzetti, yüzünde Rabbi Yessir'i gördü, çalışmalarının cumhurbaşkanlığı seçiminde önemli olduğunu söyledi. Akşener'in ortaya koyduğu bir ölçü daha var. "Seçilecek aday" olsun diyor.

Ama bir de açık kapı var. Eğer Kılıçdaroğlu CHP'nin tek adayı olursa, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş CHP engeline takılırlarsa Akşener'in elinde çok fazla seçenek kalmaz.

İMAMOĞLU'NUN CHP GENEL BAŞKANLIĞI PLANI

Cumhurbaşkanlığı adaylığı rafa kalkmış gibi görünen Ekrem İmamoğlu'nun ise yeni planı, bir süredir kulislerde de konuşulan CHP Genel Başkanlığı koltuğu.

İmamoğlu ve ekinin aklındaki plan ise şu şekilde: İBB'deki 5 yıllık görev süresini tamamlayacak Ekrem İmamoğlu, ardından olağanüstü kurultayla CHP Genel Başkanı olacak.