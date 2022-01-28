CHP'de adaylık restleşmesi büyüyor: "Balıkçı görüntüleri Kılıçdaroğlu'na gösterildi, İmamoğlu'na ayar çekildi"

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da kar esareti yaşanırken İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Rumeli Kavağı'nda balık yedi.
İMAMOĞLU 'KUMPAS' DEDİ
İmamoğlu'nun siyasi kariyerine mal olacak görüntüleri Kılıçdaroğlu'nun sızdırdığı konuşulurken İmamoğlu da bu sabah iddiaları destekler nitelikte "görüntülerin yayılması kumpas" dedi.
KILIÇDAROĞLU, EKREM'İ BİTİRMEKTE KARARLI: ÜST ÜSTE SALVOLAR
Cumhurbaşkanı adayını henüz belirleyemeyen Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki mesaj trafiği sürüyor.
Aday profilini tanımlarken geçtiğimiz günlerde "Popstar seçmeyeceğiz, cumhurbaşkanı seçeceğiz" diyen CHP Lideri bu kez "Çok popüler bir ismi getirip cumhurbaşkanı seçelim diye bir düşüncemiz yok" dedi.