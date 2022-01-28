CHP'de adaylık restleşmesi büyüyor: "Balıkçı görüntüleri Kılıçdaroğlu'na gösterildi, İmamoğlu'na ayar çekildi"

GÖRÜNTÜLERİN SIZDIRILMASI ADAYLIK KONUSUNU ÖNEMLİ NOKTAYA GETİRDİ

Bu yemeğin gizli olduğunu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun restoran sahiplerinden serzenişte bulunmasından anladığını söyleyen Gazeteci - Yazar Faruk Aksoy " Ben 23 yıldır oraya giderim, oranın müşterisiyim. O ayrı bir konu. Bu görüntülerin sızması ile Millet İttifakı'ndaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu çok önemli bir noktaya geldi" dedi.

