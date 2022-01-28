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    • 29.01.2022 00:05
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    • 29.01.2022 00:07
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    CHP'de adaylık restleşmesi büyüyor: "Balıkçı görüntüleri Kılıçdaroğlu'na gösterildi, İmamoğlu'na ayar çekildi"

    Takvim.com.tr'nin her detayını satır satır gündeme getirdiği İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık restleşmesi, sosyal medyada ve tartışma programlarında da genişçe yer buldu. Özel bir TV kanalında yayınlanan programda Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda çekilen görüntüleri işlendi. Programda konuşan Gazeteci - Yazar Faruk Aksoy, takvim.com.tr'nin manşetlerini destekler nitelikte açıklamalarda bulundu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterildiğini söyledi. Aksoy, CHP'li İBB Başkanı'na ayar çekildiğini de ileri sürdü.

    takvim.com.tr
    Görüntüleri Kılıçdaroğlu gördü Ekrem’e ayar çekildi

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da kar esareti yaşanırken İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Rumeli Kavağı'nda balık yedi.



    İMAMOĞLU 'KUMPAS' DEDİ
    İmamoğlu'nun siyasi kariyerine mal olacak görüntüleri Kılıçdaroğlu'nun sızdırdığı konuşulurken İmamoğlu da bu sabah iddiaları destekler nitelikte "görüntülerin yayılması kumpas" dedi.



    KILIÇDAROĞLU, EKREM'İ BİTİRMEKTE KARARLI: ÜST ÜSTE SALVOLAR
    Cumhurbaşkanı adayını henüz belirleyemeyen Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki mesaj trafiği sürüyor.

    Aday profilini tanımlarken geçtiğimiz günlerde "Popstar seçmeyeceğiz, cumhurbaşkanı seçeceğiz" diyen CHP Lideri bu kez "Çok popüler bir ismi getirip cumhurbaşkanı seçelim diye bir düşüncemiz yok" dedi.


        TAKVİM.COM.TR MANŞETLERİNİ DESTEKLER NİTELİKTE AÇIKLAMALAR
        Takvim.com.tr'nin her detayını satır satır gündeme getirdiği İmamoğlu - Kılıçdaroğlu restleşmesi, sosyal medyada ve tartışma programlarında da genişçe yer buldu.


        Habertürk'te yayınlanan bir programda değerlendirmelerde bulunan Gazeteci - Yazar Faruk Aksoy, takvim.com.tr'nin manşetlerini destekler nitelikte açıklamalarda bulundu ve 26 Ocak gecesi balıkçıda olduğu ortaya çıkan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait görüntülerin servis ediliş şekliyle ilgili konuştu.



        Aksoy görüntülerin önceden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterildiğini ileri sürdü.

        "KILIÇDAROĞLU'NA GÖSTERDİLDİ"
        Aksoy, MOBESE kamera görüntülerinin servis edilmesi olayının geçmişte illegal dinlemeler yapılması ve o dinlemelerin devreye sokulmasıyla ilişkilendirilmesi gerektiğini belirterek "MOBESE kayıtlarının gösterilmesinin kişilik haklarına aykırıdır. Ancak bana kalırsa bu görüntüler Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterildi. Millet İttifakı'nın potansiyel Cumhurbaşkanı adayının İngiliz Büyükelçisi ile yediği yemek Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterildi." ifadelerini kullandı.

            GÖRÜNTÜLERİN SIZDIRILMASI ADAYLIK KONUSUNU ÖNEMLİ NOKTAYA GETİRDİ
            Bu yemeğin gizli olduğunu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun restoran sahiplerinden serzenişte bulunmasından anladığını söyleyen Gazeteci - Yazar Faruk Aksoy " Ben 23 yıldır oraya giderim, oranın müşterisiyim. O ayrı bir konu. Bu görüntülerin sızması ile Millet İttifakı'ndaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu çok önemli bir noktaya geldi" dedi.
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