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    • 10.02.2022 14:56
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    • 10.02.2022 14:56
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    Emine Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Togolu öğrencilere teşekkür

    Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Togolu öğrencilere, Emine Erdoğan'dan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Sevgili yavrularım, ben de sizi çok özledim. Tayyip Dedenizle beraber gözlerinizden öpüyoruz" dedi.

    Geçmiş olsun dileğinde bulunan öğrencilere teşekkür

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından Türkiye'nin her yerinden geçmiş olsun mesajları ve duaları geliyor.

    VİDEO ÇEKTİLER
    Türkiye Maarif Vakfının Togo'daki Caisse Kampüsü'nde öğrenim gören öğrenciler, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabından yaptıkları videolu paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız, sevgili Emine Annemiz. Hasta olduğunuzu öğrenince çok üzüldük. Arkadaşlarımla beraber kısa bir sürede iyileşmenizi diliyoruz. Sizi çok özledik, sizi çok seviyoruz." dedi.

    'GÖZLERİNİZDEN ÖPÜYORUZ'
    Emine Erdoğan da Twitter hesabından, Togolu öğrencilerden geleni mesajı yanıtlayarak, şunları söyledi: "Sevgili yavrularım, ben de sizi çok özledim. Tayyip Dedenizle beraber her birinizi canı gönülden kucaklıyor, gözlerinizden öpüyoruz."

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    Haberler Güncel Emine Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Togolu öğrencilere teşekkür
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