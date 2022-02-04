Son dakika: Hangisi doğru söylüyor? Kılıçdaroğlu büyükelçi görüşmelerinden "haberim var" derken İmamoğlu "niye takip etsin" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da Atatürk heykeline provokasyon, İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçiyle görüşmesi ve Millet İttifakı'nda karşılıklı yükselen eleştiriler başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı.
"İMAMOĞLU'NUN BALIK RESTORANINA GİTMESİNDEN ELBETTE HABERİM VARDI"
Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı'nın büyükelçiyle görüşmesinden haberi olup olmadığı yönündeki soruya şu cevabı verdi:
"Ekrem Bey başarılı bir başkanlık performansı sergiledi. Duran tüm metro yatırımları için kaynak buldu. Belki dünyada böyle bir metropol yok, 10 ayrı yerde 10 metro inşaatını birden başlattı.