Son dakika: Hangisi doğru söylüyor? Kılıçdaroğlu büyükelçi görüşmelerinden "haberim var" derken İmamoğlu "niye takip etsin" dedi

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Ancak İmamoğlu kar fırtınası sırasında İngiliz Büyükelçi ile yediği yemekten Kılıçdaroğlu'nun haberinin olup olmadığı sorusuna "Genel başkanım o kadar yoğun ki benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin?" ifadelerini kullanmıştı.