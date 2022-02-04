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    • 04.02.2022 11:55
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    Son dakika: Hangisi doğru söylüyor? Kılıçdaroğlu büyükelçi görüşmelerinden "haberim var" derken İmamoğlu "niye takip etsin" dedi

    CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul kar esaretindeyken İngiliz Büyükelçi'yle görüşmesi büyük tepki çekmişti. İmamoğlu'nun büyükelçilerle görüşmesinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberinin olup olmaması ise büyük merak konusu olmuştu. İmamoğlu konuyla ilgili soruya "Beni niye takip etsin?" diyue yanıt verirken Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında "Haberim var" açıklaması yaptı. Çelişkili açıklamaların ardından hangisi doğru söylüyor? sorusu akıllara gelirken Kılıçdaroğlu'nun sarsılan otoritesini kurtarmak için mi böyle bir açıklama yaptığı merak edildi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da Atatürk heykeline provokasyon, İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçiyle görüşmesi ve Millet İttifakı'nda karşılıklı yükselen eleştiriler başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı.

    TV100'de soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı mısınız" sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanının toplumu kucaklayan erdemli bir kişi olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, gücün halk için yönetilmesi gerektiğini belirtti.

    "İMAMOĞLU'NUN BALIK RESTORANINA GİTMESİNDEN ELBETTE HABERİM VARDI"
    Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı'nın büyükelçiyle görüşmesinden haberi olup olmadığı yönündeki soruya şu cevabı verdi:

    "Ekrem Bey başarılı bir başkanlık performansı sergiledi. Duran tüm metro yatırımları için kaynak buldu. Belki dünyada böyle bir metropol yok, 10 ayrı yerde 10 metro inşaatını birden başlattı.

        Ekrem Bey üzerine baskı kurmaya çalıştılar. Her kar yağışından sonra kentte olağanüstü bir durum vardır. Daha önceden verilmiş bir söz. Büyükelçi İstanbul'a gelmiş. Elbette haberim vardı. Ekrem Bey önemli karar verirken Genel Başkan'a bilgi verir.

        TEK CÜMLELİK YANIT
        Ancak İmamoğlu kar fırtınası sırasında İngiliz Büyükelçi ile yediği yemekten Kılıçdaroğlu'nun haberinin olup olmadığı sorusuna "Genel başkanım o kadar yoğun ki benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin?" ifadelerini kullanmıştı.

        HANGİSİ DOĞRU SÖYLÜYOR? KILIÇDAROĞLU'NUN OTORİTERİ SALLANIYOR MU?
        Kılıçdaroğlu'nun "Haberim var" açıklamasına karşılık İmamoğlu'nun "Beni niye takip etsin" açıklaması akıllara hangisi doğru söylüyor sorusunu getirdi.

        Eğer İmamoğlu doğru söylüyorsa Kılıçdaroğlu'nun "Haberim var" açıklaması, sallanan otoritesini kurtarma çabası olarak yorumlandı.
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        Haberler Güncel Son dakika: Hangisi doğru söylüyor? Kılıçdaroğlu büyükelçi görüşmelerinden "haberim var" derken İmamoğlu "niye takip etsin" dedi
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