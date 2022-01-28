Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu bitirmekte kararlı! "Balıkçı görüntülerini sızdırma" bombasından sonra bir salvo daha

İstanbul karla mücadele ederken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile İstanbul'da afetlerin yönetildiği AKOM'a 1 saat uzaklıktaki Rumeli Kavağı'nda Balıkçı Kahraman'da yemek yedi.

İmamoğlu, suçu dışarıdaki görüntülere atarken o akşam balıkçının içinde çekilen fotoğrafları sosyal medyada sızdırılmıştı. Görüntüleri Kılıçdaroğlu'nun sızdırdığı iddiaları kamuoyuna bomba gibi düştü. İmamoğlu da bu sabah FOX TV'de yaptığı açıklamada "parti içi kumpas" iddialarını güçlendirdi.

İmamoğlu "kumpas" dedi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi





KK'DAN ÜST ÜSTE SALVOLAR

Cumhurbaşkanı adayını henüz belirleyemeyen Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki mesaj trafiği sürüyor. Aday profilini tanımlarken geçtiğimiz günlerde "Popstar seçmeyeceğiz, cumhurbaşkanı seçeceğiz" diyen CHP Lideri bu kez "Çok popüler bir ismi getirip cumhurbaşkanı seçelim diye bir düşüncemiz yok" dedi. Birgün gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı şunları söyledi:

SİYASETÇİ OLMASI LAZIM

"Bozulan hukuk düzenini yeniden inşa etmek istiyorsanız, devletin yaşadığı çürümeyi sonlandırmak ve yeniden inşa etmek istiyorsanız, devleti bilen, sağduyulu, ittifakın bileşenlerine güven veren ve ortak hareket etmeyi temel ilke olarak kabul etmiş birisini cumhurbaşkanı adayı olarak belirlersiniz. Çünkü bu bir geçiş süreci. Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye'yi inşa konusunda elbirliğiyle bir güç olarak ortaya çıkabilir. 'Biz çok popüler bir ismi getirip cumhurbaşkanı seçelim' diye bir düşüncemiz yok. Cumhurbaşkanı adayının nitelikleri çok önemli. Adayın siyasetçi olması lazım. Çünkü devlet siyasal bir organ. Siyasal organı iyi tanıyan bir siyasetçi olması lazım."





AKŞENER'LE BÜYÜK AYRIŞMA

İmamoğlu'na kapıları bir kez daha kapatan Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı bileşenlerine kendi adaylığını henüz kabul ettirememiş olması ise dikkat çekiyor.

Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 adaylığı konusunda Ekrem İmamoğlu'na destek veriyor. İki liderin İmamoğlu konusunda yaşadığı büyük ayrışma, Millet İttifakı'nın parçalanabileceği söylentilerine yol açmıştı.

Kulislerde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Akşener'le birlikte 'üçüncü ittifak' kurma hazırlığında olduğu konuşuluyor.