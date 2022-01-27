SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun yemek fotoğraflarını kim sızdırdı? Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na tasfiye operasyonu mu başlattı?

CHP'DEN GİZLİ YEMEK

Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemesinde bir diğer nokta ise söz konusu yemeğin gizli olması. CHP'liler, yemekten habersiz oldukları için önce İmamoğlu'nu amansız bir şekilde savunarak fotoğrafların eski olduğu yalanına başvurdu. Ancak çok güvendikleri İmamoğlu itiraf edip ters köşe yapınca hepsi tweet silmek zorunda kaldı. Bu da gösteriyor ki CHP'liler de yemekten habersizdi.