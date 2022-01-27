SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun yemek fotoğraflarını kim sızdırdı? Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na tasfiye operasyonu mu başlattı?

Türkiye, karla mücadele ediyor. Özellikle hafta başında İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı megakenti adeta esir aldı. Tabi bunda CHP'li İBB'nin zamanında müdahalede bulunmamasının da payı büyük.
İstanbul karla mücadele ederken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile İstanbul'da afetlerin yönetildiği AKOM'a 1 saat uzaklıktaki Rumeli Kavağı'nda Balıkçı Kahraman'da yemek yedi.
İMAMOĞLU'NUN KAÇISI İLK DEĞİL
İmamoğlu'nun İstanbul'daki afette görevinin başında olmaması ilk değil. Daha önce Elazığ'daki depremi fırsat bilip oradan Erzurum'a kayak tatiline geçen CHP'li Başkan İstanbul'daki selde de Bodrum'da tatildeydi. Şimdi ise kar esareti yaşanırken belediyenin araçlarına yol açtırıp bir büyükelçi ile balık yedi.
MOBESE GÖRÜNTÜLERİNE SUÇ ATTI
Ekrem İmamoğlu, dün yaptığı açıklamada konvoyunun söz konusu balıkçıya gelişini kaydeden kameralara suçu attı ve görüntüyü sızdıranlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.