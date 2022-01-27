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    • 27.01.2022 16:17
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    • 27.01.2022 16:31
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    SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun yemek fotoğraflarını kim sızdırdı? Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na tasfiye operasyonu mu başlattı?

    Son dakika haberleri... CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da kar esareti yaşanırken İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Rumeli Kavağı'nda balık yedi. İmamoğlu, bir süre sessiz kaldıktan sonra yemek yediğini kabul etti ve suçlu kendisi değilmişçesine konvoyunun Balıkçı Kahraman'a geliş görüntülerini sızdıranlara hakkında şikayetçi olacağını söyledi. Peki ya İmamoğlu'nun içeride çekilen görüntülerini kim sızdırdı? Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tasfiye etmek için yeni bir operasyon mu başlattı? Şantaj kültürü olan CHP'de yaşananlar haberimizde...

    takvim.com.tr
    İmamoğlu’nun görüntülerini Kılıçdaroğlu mu sızdırdı?

    Türkiye, karla mücadele ediyor. Özellikle hafta başında İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı megakenti adeta esir aldı. Tabi bunda CHP'li İBB'nin zamanında müdahalede bulunmamasının da payı büyük.

    İstanbul karla mücadele ederken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile İstanbul'da afetlerin yönetildiği AKOM'a 1 saat uzaklıktaki Rumeli Kavağı'nda Balıkçı Kahraman'da yemek yedi.

    İMAMOĞLU'NUN KAÇISI İLK DEĞİL
    İmamoğlu'nun İstanbul'daki afette görevinin başında olmaması ilk değil. Daha önce Elazığ'daki depremi fırsat bilip oradan Erzurum'a kayak tatiline geçen CHP'li Başkan İstanbul'daki selde de Bodrum'da tatildeydi. Şimdi ise kar esareti yaşanırken belediyenin araçlarına yol açtırıp bir büyükelçi ile balık yedi.

    MOBESE GÖRÜNTÜLERİNE SUÇ ATTI
    Ekrem İmamoğlu, dün yaptığı açıklamada konvoyunun söz konusu balıkçıya gelişini kaydeden kameralara suçu attı ve görüntüyü sızdıranlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

        İÇERİDEKİ GÖRÜNTÜLERİ KİM SIZDIRDI?
        İmamoğlu, suçu dışarıdaki görüntülere atarken o akşam balıkçının içinde çekilen fotoğrafları sosyal medyada sızdırılmıştı. Peki ya bu grötüntüleri kim çekti? Orada kim vardı ve İmamoğlu'nun geleceğini kim biliyordu?

        İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU SAVAŞINDA YENİ RANDEVU
        CHP'nin içinde cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında amansız bir soğuk savaş ilerliyor. İki isimde hamlelerini sessiz ve derinden yapıp karşı tarafı pasifize ederek cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun da görevi olmamasına rağmen İngiltere Büyükelçisi'yle baş başa yemek yemesi bunun bir işareti olarak görülüyor.

        CHP'DEN GİZLİ YEMEK
        Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemesinde bir diğer nokta ise söz konusu yemeğin gizli olması. CHP'liler, yemekten habersiz oldukları için önce İmamoğlu'nu amansız bir şekilde savunarak fotoğrafların eski olduğu yalanına başvurdu. Ancak çok güvendikleri İmamoğlu itiraf edip ters köşe yapınca hepsi tweet silmek zorunda kaldı. Bu da gösteriyor ki CHP'liler de yemekten habersizdi.

            Fatih Altaylı'da köşesinde gizli yemekle ilgili şunları yazdı "Belki de, İngiliz Büyükelçisi ile yemek yediğinin ortaya çıkmasını istemedi. Hatta belki bunu kendi partisinden bile gizli tutmak istiyordu, bilemeyiz." Altaylı'nın bu ifadeleri yemeğin CHP'den gizli yendiğine dikkat çekiyor ve içerideki hesaplaşmayı gözler önüne seriyor.

            İMAMOĞLU YEMEĞİ YEDİ SORULARLA DOLU BULAŞIKLAR ORTADA KALDI
            Ekrem İmamoğlu'nun yemeği sonrası akıllarda bir çok soru var: Balıkçı Kahraman'da Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarını kim çekti? Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarını kim sızdırdı? Deniz Baykal'a kurulmuş kaset kumpasıyla bir günde kendisini CHP'nin 1 numaralı koltuğunda bulan Kemal Kılıçdaroğlu önüne altın tepside gelen bu fırsatı değerlendirdi mi?

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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun yemek fotoğraflarını kim sızdırdı? Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na tasfiye operasyonu mu başlattı?
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