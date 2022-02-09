Rekor sürede yapılan Çanakkale Köprüsü iki yakayı 6 dakikada birleştirecek! Tarihi proje 10 güne tamamlanıyor

İstanbul Boğazı geçişine yeni alternatif oluşturacak, Batı-Doğu aksı üzerindeki trafik yükünü Marmara Denizi'nin güneyine dengeleyecek, dünyanın en uzun orta açıklıklı, en yüksek kuleli, en büyük ağır kaldırma operasyonu yapılan köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü 4 yıl gibi rekor sürede tamamlandı. Pandemide olağanüstü güvenlik önlemleriyle 12 bin kişinin çalıştığı şantiyede çalışmalara ara verilmedi. Böylece, Kınalı- Savaştepe Otoyolu, Malkara-Çanakkale otoyol kesimleri ve köprü dahil 90 kilometreyi bulan projede 10 günlük iş kaldı. Son asfalt atıldıktan sonra köprü açılabilecek durumda… 3.1 milyar euroya mal olan projede devletten tek bir kuruş çıkmadı. Köprü, 11 yıl sonra devlete iade edilecek. Projenin yapımını üstlenen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ile köprüyü gezdik. Özdemir, 26 Şubat'ta açmak için hazırlık yapıldığını belirterek, "Güney Kore'ye mektup yazdık. Başbakan gelecek. Cumhurbaşkanlığı'ndan tarih bekliyoruz" dedi. Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ise 11 yıl sonra devlete iade edileceğini söyledi.
DENİZ DİBİNE 368 KAZIK ÇAKILDI
Temeli 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan köprü, kırmızı kuleleriyle havalimanına inerken sizi selamlamaya başlıyor… Şimdiden dünyanın 'ilk'leri arasında yerini aldı… Açıldığında dünyanın en yüksek kulesine sahip ve en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak. Asya ve Avrupa yakasındaki kulelerin yüksekliği deniz seviyesinden itibaren 318 metre… Bu haliyle Fransa'daki Eyfel Kulesi'ni geçti. Bunlar görünen kısmı… Denizin altında 15 katlı bir apartman büyüklüğünde inşaat yapılmış… Daelim, Limak, SK, Yapı Merkezi'nin kurduğu Çanakkale Otoyol ve Köprü İnşaat Şirketi İcra Kurulu Üyesi Reşit Yıldız anlattı: Köprünün ayaklarını oluşturan kuleler yapılmadan önce Belçika'dan bir gemi getirtilmiş… Zemin temizlenmiş. Kuru havuzda yapılan her biri 84x73 metre ebatında futbol sahası büyüklüğünde, 65 bin ton ağırlığında, kule altına gelecek kesonlar suya batırılmış… Denizin dibine toplam 368 çelik kazık yerleştirilmiş…
DEPREME, RÜZGÂRA DAYANIKLI
Deprem riski nedeniyle kule temelleri çelik kazıklarla güçlendirilip, tonlarca ağırlığında batırma kesonlar kullanılırken, araçların geçişini kolaylaştırmak için köprünün iki yanına özel malzemeden rüzgârlıklar yerleştirilmiş… Gidişgeliş arasındaki 9 metrelik orta refüj boşluğu da Türkiye'de bir ilk...