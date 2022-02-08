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    • 09.02.2022 06:32
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    Son dakika: Konya okullar tatil mi? 9 Şubat 2022 Konya bugün okullar kar tatili olacak mı? Valilik ve MEB açıklaması...

    Ülkemizde bu hafta bazı bölgelerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Bu bağlamda okulların yarın tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Milyonlarca öğrenci konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, Konya okullar tatil mi? 9 Şubat 2022 Konya bugün okullar kar tatili olacak mı? Valilik ve MEB açıklaması var mı? İşte son gelişmeler...

    Konya’da okullar tatil mi?

    9 Şubat Çarşamba günü kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Kar yağışı bugün yine ülke genelinde etkisini gösteriyor ve Meteroloji'den uyarılar peşi sıra gelmeye devam ediyor. Konya'da yaşayan öğrenciler okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Peki, Konya okullar tatil mi? 9 Şubat 2022 Konya bugün okullar kar tatili olacak mı? Valilik ve MEB açıklaması var mı? İşte detaylar...

    KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Konya Valiliği'nden okullar tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    TATİL OLAN İL VE İLÇELER

    Uşak

    Uşak'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Vali Funda Kocabıyık resmi sosyal medya hesaplarından okulların tatil edildiğini açıkladı.
    Uşak'ta akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini arttırdığı ve yarın sabaha kadar devam edileceği, hava sıcaklığının da eksi derecelere düşeceği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen Uşak Valiliği, okullara kar tatili verdi.

    Kar tatilini resmi sosyal medya hesabından açıklayan Vali Funda Kocabıyık, "Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği ve sıcaklıkların eksi derecelere düşeceği yönünde yapılan meteorolojik uyarılara istinaden 9 Şubat 2022 Çarşamba günü; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı; il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi tüm okullarda, Özel Anaokulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Muhtelif Kurslar, Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Uygulama Eğitimleri, Özel İş Makinaları ve Operatörlük Kursları Uygulama Eğitimleri, Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden kurslar, Okullarda devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinin faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz ile hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere 0-5 yaş arası çocuğu olan kadın kamu görevlilerinin 9 Şubat 2022 Çarşamba günü bir gün süre ile idari izinli sayılmalarını karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

    Çankırı

    Çankırı'da, yarın beklenen yoğun kar ve fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kamuda çalışan engelli ve hamileler ile 12 yaş altında çocuğu olan ebeveynlerden biri de yarın izinli sayılacak.

    Çankırı Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Çankırı Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerinden elde edilen bilgiler ve Çankırı Meteoroloji Müdürlüğü'nün verdiği bilgiler doğrultusunda ilimiz genelinde 9 Şubat 2022 Çarşamba günü görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden dolayı özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinin 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların (ebeveynlerden birinin) idari izinli sayılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir."

        Çanakkale'nin 4 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

        Çanakkale'nin Lapseki, Biga, Çan ve Yenice ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        İlçe Hıfzıssıhha kurulları kararlarına göre, kentin yüksek kesimlerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, Lapseki, Biga, Çan ve Yenice'de 9 Ocak çarşamba günü taşımalı eğitim ve öğretim tatil edildi.

        Kararda, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.

        ISPARTA

        İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı şu şekilde:

        İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07.02.2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.
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