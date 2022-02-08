HDP’nin sokak çağrısının ardından terör destekçisi ’Türk Tabipleri Birliği’nden boykot provokasyonu!

SEÇMEN VURGUSU YAPARAK PKK'LILARI SAVUNDULAR

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde işe alınan terör iltisaklı kişilerin araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından alınan 'özel teftiş' kararı, Türk Tabipleri Birliği'ne bağlı İstanbul Tabip Odası'nı rahatsız etti. Kurumdan yapılan açıklamada, 'seçmen iradesine saygı' vurgusu yapılırken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da söz konusu açıklamayı kendi hesabından paylaştı.



TURKOVAC İÇİN AŞAĞILAYICI CÜMLELER KURDULAR

Yerli aşı Türkovac'a "solüsyon sıvı" deyip itibarsızlaştırmak isteyen Türk Tabipleri Birliği'ne, Millet İttifakı sahip çıktı. Birliğin Genel Sekreteri Vedat Bulut yaptığı açıklamada "Ortada bir aşı yok, aşı olduğu iddia edilen bir solüsyon var" ifadelerini kullanmıştı.

PKK SAVUNUCUSU TABİPLER BİRLĞİ

Zeytin Dalı Harekatı'nı ''Savaş bir halk sağlığı sorunudur' diyerek terör örgütü PKK/PYD'yi savunan Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) bağlı İstanbul Tabip Odası tepki toplamıştı. Açıklama için harekete geçen İçişleri Bakanlığı, "terör örgütünü övdükleri gerekçesiyle" suç duyurusunda bulunmuş ve 11 kişi gözaltına alınmıştı.







Türk Tabipler Birliği'nin Afrin harekatına ilişkin yaptığı paylaşım.

HDP HALKI SOKAĞA DÖKÜP ÜLKEYİ KARIŞTIRMAK İSTİYOR

Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP, Kandil'in sürekli olarak halkı sokağa çıkartın talimatını harfiyen uyguladığı bir kez daha görüldü.





HDP'nin Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve Merkez Örgütlenme Komisyonu Eş Sözcüsü Mahfuz Güleryüz imzasıyla örgütlere gönderilen talimatta elektrik zammını bahane ederek eylem için çağrı yapıldı.

Yazıda ayrıca işçilerin zam talebi, sendikal eylemler, STK protestoları gibi eylemlerin de sahiplenilmesi için talimat verildi.