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    • Güncel
    • 08.02.2022 10:46
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    • 08.02.2022 10:50
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    HDP'nin sokak çağrısının ardından terör destekçisi 'Türk Tabipleri Birliği'nden boykot provokasyonu!

    PKK'nın siyasi kolu HDP'nin halka elektrik zammını bahane ederek sokağa çıkma çağrısı yapmasının ardından bir provokasyon girişimi de 'Türk Tabipleri Birliği'nden geldi. Tabipler Odası Başkanı Pınar Saip, hastane hizmetlerini kısıtlayacaklarını ifade ederken vatandaşlara polikinliklere gelmemelerini söyledi.

    HDP’nin sokak çağrısının ardından terör destekçisi ’Türk Tabipleri Birliği’nden boykot provokasyonu!

    Türkiye Tabip Odası, sağlık çalışanlarının özlük haklarını içeren düzenlemeye ilişkin başlattığı "Beyaz Nöbet" eylemi sonrasında, 8 Şubat Salı günü iş bırakma provokasyonuna girişti.

    TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'dan skandal sözler


    Greve ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, hastane hizmetlerini kısıtlayacaklarını ifade ederken vatandaşlara polikinliklere gelmemelerini söyledi.

    Pandeminin devam ettiği süreçte sağlık çalışanlarını greve davet eden ve doktorlar olarak düşük ücretler aldıklarını belirten Türkiye Tabipler Odası Başkanı Pınar Saip, "Biz aslında düşük ücretler alıyoruz ve geçinemiyoruz." dedi.

    SEÇMEN VURGUSU YAPARAK PKK'LILARI SAVUNDULAR
    CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde işe alınan terör iltisaklı kişilerin araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından alınan 'özel teftiş' kararı, Türk Tabipleri Birliği'ne bağlı İstanbul Tabip Odası'nı rahatsız etti. Kurumdan yapılan açıklamada, 'seçmen iradesine saygı' vurgusu yapılırken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da söz konusu açıklamayı kendi hesabından paylaştı.

    Zillet'ten terör destekçisi TTB'ye destek

    TURKOVAC İÇİN AŞAĞILAYICI CÜMLELER KURDULAR
    Yerli aşı Türkovac'a "solüsyon sıvı" deyip itibarsızlaştırmak isteyen Türk Tabipleri Birliği'ne, Millet İttifakı sahip çıktı. Birliğin Genel Sekreteri Vedat Bulut yaptığı açıklamada "Ortada bir aşı yok, aşı olduğu iddia edilen bir solüsyon var" ifadelerini kullanmıştı.

    PKK SAVUNUCUSU TABİPLER BİRLĞİ
    Zeytin Dalı Harekatı'nı ''Savaş bir halk sağlığı sorunudur' diyerek terör örgütü PKK/PYD'yi savunan Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) bağlı İstanbul Tabip Odası tepki toplamıştı. Açıklama için harekete geçen İçişleri Bakanlığı, "terör örgütünü övdükleri gerekçesiyle" suç duyurusunda bulunmuş ve 11 kişi gözaltına alınmıştı.



    Türk Tabipler Birliği'nin Afrin harekatına ilişkin yaptığı paylaşım.

    HDP HALKI SOKAĞA DÖKÜP ÜLKEYİ KARIŞTIRMAK İSTİYOR
    Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP, Kandil'in sürekli olarak halkı sokağa çıkartın talimatını harfiyen uyguladığı bir kez daha görüldü.

    HDP'nin Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve Merkez Örgütlenme Komisyonu Eş Sözcüsü Mahfuz Güleryüz imzasıyla örgütlere gönderilen talimatta elektrik zammını bahane ederek eylem için çağrı yapıldı.

    Yazıda ayrıca işçilerin zam talebi, sendikal eylemler, STK protestoları gibi eylemlerin de sahiplenilmesi için talimat verildi.



        FATURALARA YAPILAN ZAMLAR BAHANE!
        HDP Genel Merkezinden gönderilen talimatlarda dikkat çeken kısımlar yer aldı. Örgütlere gönderilen talimat yazısında ayrıca 'öz yönetim' vurgusu da yapıldı. HDP örgütlerinin önümüzdeki günlerde artması beklenen gösterileri 'yerelin özgünlüğü de dikkate alınarak' sahiplenmesi ve parti ambleminin olmadığı pankart, döviz vb. görsellerin kullanılması da istendi.

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        Haberler Güncel HDP'nin sokak çağrısının ardından terör destekçisi 'Türk Tabipleri Birliği'nden boykot provokasyonu!
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