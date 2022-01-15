TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı yerli aşı TURKOVAC'ı bu kez PKK paçavrasında kötüledi

PKK PAÇAVRASINA KONUŞTU

Alman medyasının da yerli aşıyı kötülemek için referans gösterdiği TTB yönetimi şimdi de PKK'nın sözde gazetesi Yeni Özgür Politika'da Türkovac'ı kötüledi. Terör bağlantılarıyla gündemden düşmeyen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK paçavrasına "Aşı milliyetçiliği yapamayız" dedi.



TERÖR DOSYASI KABARIK

Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin ve teröristlerin sözcülüğüne soyunan Türk Tabipleri Birliği, sık sık terör örgütü PKK ile anılıyor. Yönetimindeki isimlerin birçoğu, terör bağlantılarıyla dikkat çekiyor. Tabipler Birliği, bugüne kadar; PKK'ya yönelik operasyonlara karşı çıktı. YPG'nin sözde eş başkanına 'barış ödülü' verdi. Bölücü terör örgütünün hiçbir eylemini 'terör' olarak nitelendirmedi ve kınamadı. Türkiye'nin sivilleri öldürdüğünü söyleyip yargılanması çağrısında bulundu.