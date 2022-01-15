TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı yerli aşı TURKOVAC'ı bu kez PKK paçavrasında kötüledi

Türkiye, Türkovac ile Kovid-19 aşısı üreten dokuz ülkeden biri oldu. Ancak salgının başından beri Kovid'le mücadeleyi sekteye uğratmak için seri yalanlara başvuran Türk Tabipleri Birliği, yerli aşının üretimi sonrası Turkovac'ı hedefe koydu.
YERLİ AŞIYI İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR
Dün 'neden kendi aşımız yok' diyen TTB, bugün yerli aşıyı itibarsızlaştırma propagandasına başladı. TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, "Ortada bir aşı yok, aşı olduğu iddia edilen bir solüsyon var" demişti.
Salgının ilk dönemlerinde ise Türkiye, Çin ile aşı görüşmeleri yaparken, 'aşı yok' diye propaganda yapan TTB, aşı tedarik edildiğinde ise 'Faz-3 çalışmasında az denek kullanılmış' diyerek vatandaşı tereddütte bırakmaya çalışmıştı.