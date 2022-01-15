Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.01.2022 15:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.01.2022 15:07
    ABONE OL

    TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı yerli aşı TURKOVAC'ı bu kez PKK paçavrasında kötüledi

    Gerekli tüm bilimsel aşamaları geçerek kullanımına başlanan yerli aşı Turkovac’a “solüsyon sıvı” deyip itibarsızlaştırmak isteyen Türk Tabipleri Birliği, yerli aşıyı şimdi de terör örgütü PKK'nın paçavrası Yeni Özgür Politika'da kötüledi. Geçmişte teröristbaşı Öcalan için özgürlük isteyen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, örgütün sözde gazetesine "Aşı milliyetçiliği yapamayız" açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği'ne ''Erciyes Üniversitesi, büyük bir kadroyla TURKOVAC aşısını üretiyor, icat ediyor. Adamlar 'Böyle bir şey yok' diyor. Siz ne sahtekarsınız, ne yalancısınız ya'' sözleriyle tepki göstermişti.

    PKK paçavrasında TURKOVAC’ı kötüledi

    Türkiye, Türkovac ile Kovid-19 aşısı üreten dokuz ülkeden biri oldu. Ancak salgının başından beri Kovid'le mücadeleyi sekteye uğratmak için seri yalanlara başvuran Türk Tabipleri Birliği, yerli aşının üretimi sonrası Turkovac'ı hedefe koydu.

    YERLİ AŞIYI İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR
    Dün 'neden kendi aşımız yok' diyen TTB, bugün yerli aşıyı itibarsızlaştırma propagandasına başladı. TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, "Ortada bir aşı yok, aşı olduğu iddia edilen bir solüsyon var" demişti.



    Salgının ilk dönemlerinde ise Türkiye, Çin ile aşı görüşmeleri yaparken, 'aşı yok' diye propaganda yapan TTB, aşı tedarik edildiğinde ise 'Faz-3 çalışmasında az denek kullanılmış' diyerek vatandaşı tereddütte bırakmaya çalışmıştı.

        PKK PAÇAVRASINA KONUŞTU
        Alman medyasının da yerli aşıyı kötülemek için referans gösterdiği TTB yönetimi şimdi de PKK'nın sözde gazetesi Yeni Özgür Politika'da Türkovac'ı kötüledi. Terör bağlantılarıyla gündemden düşmeyen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK paçavrasına "Aşı milliyetçiliği yapamayız" dedi.

        Yerli aşı TURKOVAC'ı hedef alan TTB'ye sert tepki

        TERÖR DOSYASI KABARIK
        Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin ve teröristlerin sözcülüğüne soyunan Türk Tabipleri Birliği, sık sık terör örgütü PKK ile anılıyor. Yönetimindeki isimlerin birçoğu, terör bağlantılarıyla dikkat çekiyor. Tabipler Birliği, bugüne kadar; PKK'ya yönelik operasyonlara karşı çıktı. YPG'nin sözde eş başkanına 'barış ödülü' verdi. Bölücü terör örgütünün hiçbir eylemini 'terör' olarak nitelendirmedi ve kınamadı. Türkiye'nin sivilleri öldürdüğünü söyleyip yargılanması çağrısında bulundu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Büyükşehir’le şifa kapınızda!
        Haberler Güncel TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı yerli aşı TURKOVAC'ı bu kez PKK paçavrasında kötüledi
            SON DAKİKA