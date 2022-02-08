Başkan Erdoğan'ı kasetle devirme hayaliyle İran yollarına düşen iki CHP'li Bayram Meral ve Halil Tiryaki çıktı! Savcı Sayan'dan olay sözler

Selvi yazısında şunları kaydetti;

CHP'ye 20 bin dolara mal olan dolandırıcılık olayını Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan anlattı.

Hem de öyle eş dost sohbetinde değil. CNN Türk'ün canlı yayınında.

Yayının üzerinden 3 gün geçti. Savcı Sayan'ı aradım; CHP'den sizi arayan oldu mu, bu milletvekilleri kimler diye sordular mı, sizi mahkemeye verdiler mi diye sordum.

"Yok" dedi. Ardından ekledi, "Olay doğru. Beni nasıl mahkemeye verecekler? O zaman milletvekili olan iki CHP'li hâlâ hayatta. Onları kurtaran il başkanı ve ilçe başkanımız hayatta. O tarihlerde pasaportlarında İran'a girişleri çıkışları var. Benim neyimi mahkemeye verecekler" dedi.

Savcı Sayan o dönemlerde CHP'deydi.

ERDOĞAN'IN VİDEOSU VAR DEDİLER

İsterseniz önce Savcı Sayan'ın ağzından CNN Türk ekranlarından anlattığı dolandırıcılık olayını aktaralım.

"Bir gün, şu anda yaşıyor o iki milletvekili... Bir gün 2 milletvekiline İran'dan bir dolandırıcı geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Erdoğan'ın Atatürk büstünü yerlerde tekmelediği, küfrettiği, kafasını tekmelediği o kaset bizim elimizde. Gelin size vereceğiz diyor."

20 BİN DOLAR KAPTIRMIŞLAR

İki CHP milletvekili İran'dan gelen kişinin dolandırıcı olduğunu bilmiyor elbette ki. 2007 yılı. AK Parti'ye cumhurbaşkanı seçtirmemek için Cumhuriyet mitinglerinin yapıldığı, 27 Nisan e-muhtırasının verildiği, Anayasa Mahkemesi'nden 367 kararının çıktığı dönemler. Zamanın ruhuna uygun bir dolandırıcılık işi. CHP'li iki milletvekili kaseti ele geçireceğiz, Erdoğan'ı devireceğiz diye düşüyorlar İran yollarına. Ama tabii bu işin bir maliyeti var.

"O iki milletvekili partinin kasasından 10 bin dolar aldılar, gittiler İran'a. İran'da üç gün uğraştılar. Adam 'Bir 10 bin dolar daha verin' dedi. 10 bin dolar daha verdi. O adam paraları aldıktan sonra, 'PKK'lılar buraya geldiğinizi öğrendi, sizi öldürecekler, kaçın!' Bunlar da bizim il başkanını aradılar, 'Ne olursunuz bizi kurtarın, İran'da rehin kaldık.' Ağrı İl Başkanı, devreye girdi. Oradaki ilçe başkanları devreye girdi. Gittiler ve kaça kaça geldiler İran'dan. O iki milletvekili de sağ. CHP'de milletvekiliydiler."

KASETLE AK PARTİ'Yİ DEVİRECEKLERMİŞ

İran'a kadar gidip, 20 bin dolar para kaptırıp canlarını zor kurtardıkları kasetle ne yapacaklarmış? Bu sorunun cevabını da Savcı Sayan veriyor.

"Neyin peşine düşmüşler. Sayın Erdoğan, Atatürk'ün büstünü tekmeliyormuş. Onun görüntüleri varmış. O görüntülerle AK Parti'yi, iktidarını devirecekler." Meğer CHP'de kaset merakı eskiye dayanıyormuş. Erdoğan'ı olmayan bir kasetle indiremediler ama bir kaset darbesiyle Baykal'ı tasfiye edip Kılıçdaroğlu'nu getirdiler.





O İKİ MİLLETVEKİLİ KİM?



Fikri takip olayı gazeteciliğin olmazsa olmaz kurallarından biri. Madem CHP Genel Merkezi bu iddianın üzerine gitmedi, ben takip edeyim istedim.

Peki o iki milletvekili kim?

Kulislerde İran'a giden iki CHP milletvekili olarak Bayram Meral ve Halil Tiryaki isimleri gündeme geldi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı da yapan Bayram Meral o tarihlerde CHP Ankara Milletvekili'ydi. Halil Tiryaki ise Kırıkkale Milletvekili olarak Parlamento'da bulunuyordu. İddialarla ilgili olarak hem Halil Tiryaki'yi hem de Bayram Meral'i aradım.