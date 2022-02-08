Rumlar çıldırıyor! KKTC’den Maraş resti: Uzak durun

Rum tarafının son olarak ABD'den Maraş konusunda destek talep ettiği, Türk tarafına da Ercan Havaalanı'nın BM tarafından yönetilmek kaydıyla uluslararası uçuşlara açılması yönünde bir teklifte bulunulduğu ancak KKTC'nin bu öneriye net şekilde ret cevabı verdiği kaydediliyor. Adada her konuda olduğu gibi Maraş konusunda da Türklerle işbirliği yapmak istemeyen Rum tarafının Maraş başlığını daha yoğun şekilde AB gündemiyle uluslararası kamuoyuna taşımaya yönelik çalışmalar yaptığı bilgisine ulaşıldı.