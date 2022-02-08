Rumlar çıldırıyor! KKTC’den Maraş resti: Uzak durun

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'hayalet şehir' olarak anılan Kapalı Maraş'ın tamamen insanlığın hizmetine sunulması için çalışmalarını sürdürüyor. Maraş bölgesinin açılmasının ardından 400 binden fazla insan bölgeyi ziyaret ederken, Rum tarafı üçüncü ülkelerden medet umarak maksimalist iddialarına uluslararası destek bekliyor. Kıbrıslı kaynaklar, GKRY'nin Maraş konusunda KKTC'nin tam yetki ve kontrol sahibi olduğu ve bölgenin geleceğine dair karar verebilecek tek ülke olduğunu kabul etmemek için her yola başvurduğunu ifade ediyor.
Rum tarafının son olarak ABD'den Maraş konusunda destek talep ettiği, Türk tarafına da Ercan Havaalanı'nın BM tarafından yönetilmek kaydıyla uluslararası uçuşlara açılması yönünde bir teklifte bulunulduğu ancak KKTC'nin bu öneriye net şekilde ret cevabı verdiği kaydediliyor. Adada her konuda olduğu gibi Maraş konusunda da Türklerle işbirliği yapmak istemeyen Rum tarafının Maraş başlığını daha yoğun şekilde AB gündemiyle uluslararası kamuoyuna taşımaya yönelik çalışmalar yaptığı bilgisine ulaşıldı.
KKTC ise Rumların mülkiyet iddialarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) tarafından çare bulunmasını sağlamayı amaçlıyor. Türk tarafı, uluslararası kuruluşlara Maraş konusunda mülkiyet haklarına saygılı olunmasının yanında taraflı, siyasi kararlardan uzak durulması yönünde çağrı yapıyor.