Muhalefetten TURKOVAC'ı karalayan terör yandaşı TTB'ye destek!



ÖRGÜTÜN GAZETESİNDE NÖBETÇİ GENEL YAYIN YÖNETMENLİĞİ YAPTI

Fincancı, terör örgütü PKK'nın gazetesi olarak bilinen ve daha sonra kapatılan Özgür Gündem'in de bir dönem nöbetçi genel yayın yönetmenliğini yapmıştı.

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