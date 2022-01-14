Muhalefetten TURKOVAC'ı karalayan terör yandaşı TTB'ye destek!

Son günlerde yerli aşıya yönelik karalama kampanyası başlatan Fincancı TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, CHP, HDP ve İyi Parti milletvekilleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.
MECLİS'TE TERÖR İTTİFAKI
Fincancı'nın gündeminde sağlık çalışanlarının hakları vardı. Terör destekçisi Fincancı'ya CHP, HDP ve İyi Parti vekilleri destek verdi.
HENDEK OPERASYONLARINI HEDEF ALMIŞTI
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip Mehmetçik'i katliam yapmakla suçlayan Fincancı hendek operasyonlarını da hedef almıştı.