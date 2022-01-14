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    • Güncel
    • 14.01.2022 10:49
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    • 14.01.2022 11:11
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    Muhalefetten TURKOVAC'ı karalayan terör yandaşı TTB'ye destek!

    Son günlerde yerli aşıya yönelik karalama kampanyası başlatan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, CHP, HDP ve İyi Parti milletvekilleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Terör yandaşı Fincancı'ya CHP, HDP ve İyi Parti vekilleri destek verdi. Öte yandan Fincancı'nın başkanı olduğu TTB'nin yeni skandalları ortaya çıkmıştı. Hakkında fezleke hazırlanan HDP'li Semra Güzel gibi TTB üyesi olan eski HDP vekili Behçet Yıldırım ve öldürülen teröristin sağlıkçı bir arkadaşının, PKK kamplarına ilaç sevkiyatı yaptığı ve tedavi imkanı sağladığı belirlenmişti.

    Muhalefetten TURKOVAC’ı karalayan TTB’ye destek!

    Son günlerde yerli aşıya yönelik karalama kampanyası başlatan Fincancı TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, CHP, HDP ve İyi Parti milletvekilleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.


    MECLİS'TE TERÖR İTTİFAKI
    Fincancı'nın gündeminde sağlık çalışanlarının hakları vardı. Terör destekçisi Fincancı'ya CHP, HDP ve İyi Parti vekilleri destek verdi.


    HENDEK OPERASYONLARINI HEDEF ALMIŞTI
    Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip Mehmetçik'i katliam yapmakla suçlayan Fincancı hendek operasyonlarını da hedef almıştı.


    ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK
    Fincancı İmralı'da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan için kurulan Öcalan'a Özgürlük Platformu'nun da kurucu üyeleri arasında yer aldı ve Öcalan'a özgürlük istedi.


        ERMENİ SOYKIRIMI YALANINI SAVUNMUŞTU
        Ermenistan'ın soykırım yalanlarını da savunan Şebnem Korur Fincancı, demeçlerinde de defalarca soykırım ifadesini kullandı. Fincancı, "Ermeni halkının acısını paylaşıyoruz" dedi.


        ÖRGÜTÜN GAZETESİNDE NÖBETÇİ GENEL YAYIN YÖNETMENLİĞİ YAPTI
        Fincancı, terör örgütü PKK'nın gazetesi olarak bilinen ve daha sonra kapatılan Özgür Gündem'in de bir dönem nöbetçi genel yayın yönetmenliğini yapmıştı.

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        Haberler Güncel Muhalefetten TURKOVAC'ı karalayan terör yandaşı TTB'ye destek!
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