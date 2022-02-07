Başkan Erdoğan’ı, hastalığı üzerinden hedef alan ahlaksızlar, sosyal medyadan saldırdı!

Soruşturmalar kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bu kişilerden 4'ü yakalandı. İnsanlık dışı bir paylaşımda bulunan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun da yurt dışında olduğu ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı.