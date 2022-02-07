Başkan Erdoğan’ı, hastalığı üzerinden hedef alan ahlaksızlar, sosyal medyadan saldırdı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.
Hakaret içerikli paylaşımların büyük çoğunluğunun sahte hesaplar üzerinden yapıldığı anlaşıldı. 36 hesaptan 31'inin sahibi ortaya çıkarıldı.
Soruşturmalar kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bu kişilerden 4'ü yakalandı. İnsanlık dışı bir paylaşımda bulunan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun da yurt dışında olduğu ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı.
Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Büyükuncu'nun paylaşıma sert çıktı. Karar gazetesinin internet editörü Özge Kar da "Hadi İnşallah" ifadesini kullanınca işten atıldı. Ahlaksız ve terbiyesiz paylaşımlara, tepki yağdı.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yapılan doktor kontrolünde Covid19'u hafif atlattıkları belirtildi.