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    Başkan Erdoğan’ı, hastalığı üzerinden hedef alan ahlaksızlar, sosyal medyadan saldırdı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

    Terbiyesizler!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

    Hakaret içerikli paylaşımların büyük çoğunluğunun sahte hesaplar üzerinden yapıldığı anlaşıldı. 36 hesaptan 31'inin sahibi ortaya çıkarıldı.

    Soruşturmalar kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bu kişilerden 4'ü yakalandı. İnsanlık dışı bir paylaşımda bulunan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun da yurt dışında olduğu ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı.

    Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Büyükuncu'nun paylaşıma sert çıktı. Karar gazetesinin internet editörü Özge Kar da "Hadi İnşallah" ifadesini kullanınca işten atıldı. Ahlaksız ve terbiyesiz paylaşımlara, tepki yağdı.


    Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yapılan doktor kontrolünde Covid19'u hafif atlattıkları belirtildi.

        DAİMİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI KESİLDİ!
        Eski         milli yüzücü Derya Büyükuncu, insanlık dışı paylaşımını Twitter'dan yaptı.

        "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım" diye yazdı. Büyük tepki aldı.

        EV HAPSİ VERİLDİ
        Çirkin         paylaşımda bulunan Pınar Ö. hakim tarafından ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

        AKAR DA POZİTİF
        Milli         Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Covid- 19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Akar, "COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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        Erdoğan’ı hedef alan paylaşımlara soruşturma
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan’ı, hastalığı üzerinden hedef alan ahlaksızlar, sosyal medyadan saldırdı!
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