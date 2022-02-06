Başkan Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili çirkin paylaşımlarda bulunan Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı

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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri, sanal devriye ile sosyal medya platformlarında Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığına yönelik provokatif paylaşımları incelemeye aldı.

DERYA BÜYÜKUNCU YURTDIŞINDA

Bu kapsamda, Erdoğan çiftine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 4'ünü gözaltına alan polis, 'Derya Büyükuncu' isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti.

Gözaltına alınan 4 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği belirtildi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor." dedi.

YAKALAMA KARARI

Cumhurbaşkanını hedef alanlara sosyal medyada tepki gösterilirken, Cumhuriyet savcılıkları da hakaret içeren paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Cumhuriyet başsavcılıkları hakaret içerikli paylaşımların suç olduğunu ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişiler hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Yüzücü Derya Büyükuncu'nun ise yurt dışında olduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Büyükuncu, Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesine göre "Cumhurbaşkanına hakaret" ile suçlanıyor.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: 1 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "05 Şubat 2022 günü, Sosyal paylaşım sitelerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik provokatif ve Hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Pınar Ö. isimli şahıs ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Nöbetçi Savcı ile yapılan görüşmede şahsın gözaltına alınması, ifadesinin akabinde savcılık makamında hazır edilmesi talimatları alınmıştır. Konu ile ilgili olarak şüpheli şahsın Bağcılar/Güneşlide bulunan ikamet adresine gidilmiş ve şüpheli şahıs ikamet adresinden yakalanarak gözaltına alındı" denildi.