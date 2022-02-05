Savcılıklar harekete geçti! Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan’ı hedef alan çirkin paylaşımlara jet soruşturma



DERYA BÜYÜKUNCU...

Hakkında soruşturma başlatılan isimler arasında Derya Büyükuncu da bulunuyor.



Büyükuncu'nun rezil tweeti büyük tepki toplamıştı. Büyükuncu'nun Erdoğan ile ilgili tweetinin altına bincelerce tepki tweeti yazılması dikkat çekti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi;



5 Şubat 2022 tarihinde Sn. Cumhurbaşkanı tarafından kendisi ve eşinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu yönünde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımını ilgi tutarak yapılan bir kısım paylaşımlarda; Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri aşağılama vs suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız yetkisinde tespit edilen şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup konuyla ilgili gerekli adli işlemler kolluk birimleriyle birlikte yürütülmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.