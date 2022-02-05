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    • 06.02.2022 00:22
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    Savcılıklar harekete geçti! Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan’ı hedef alan çirkin paylaşımlara jet soruşturma

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs olduğunu açıklaması ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapanlarla ilgili savcılıklar harekete geçti.

    Savcılıklar harekete geçti!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın corona olduğunu açıklaması ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapanlarla ilgili savcılıklar harekete geçti.

    Başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere hakaret içerikli paylaşımlar ile ilgili re'sen soruşturmalar başlatıldı.


    TEK TEK TESPİT EDİLİYOR
    Emniyet güçlerine verilen talimat doğrultusunda hakaret içerikli paylaşımlar yapanlar tek tek tespit ediliyor.


    DERYA BÜYÜKUNCU...
    Hakkında soruşturma başlatılan isimler arasında Derya Büyükuncu da bulunuyor.

    Büyükuncu'nun rezil tweeti büyük tepki toplamıştı. Büyükuncu'nun Erdoğan ile ilgili tweetinin altına bincelerce tepki tweeti yazılması dikkat çekti.

    BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    5 Şubat 2022 tarihinde Sn. Cumhurbaşkanı tarafından kendisi ve eşinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu yönünde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımını ilgi tutarak yapılan bir kısım paylaşımlarda; Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri aşağılama vs suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız yetkisinde tespit edilen şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup konuyla ilgili gerekli adli işlemler kolluk birimleriyle birlikte yürütülmektedir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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