Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Ekrem İmamoğlu'nun büyükelçilerle görüşmesine tepki! Kılıçdaroğlu'nun uykusu kaçmalı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, A Haber ekranlarına konuk oldu.
Canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Oktay, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullu kar esareti yaşarken balıkçıda İngiliz büyükelçi ile görüşmesine tepki gösterdi.
Fuat Oktay "Siz yönetim olarak CHP'nin HDP'den farklı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu görüşmeler Kılıçdaroğlu'nun uykusunu kaçırmalı. İşin başında durmazsanız bu kar yağışını da yönetemezsiniz." dedi.
İstanbullu kar esareti ile boğuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda görüntülenmesi ile ilgili olarak da "Krizde belediye başkanının nerede olduğu sorgulanır. Eğer vatandaş sıkıntı çekerken siz bir sıcak sobanın yanında duruyorsanız bulunduğunuz makamı haketmiyorsunuz" şeklinde konuştu.
VATANDAŞ KARLA MÜCADELE EDERKEN BALIK KEYFİ
Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının on binlerce vatandaşı yollarda mahsur bıraktığı anlarda Sarıyer'de bir balıkçıda görüntülenmesi çok tepki çekmişti. Görüntülerdeki misafirlerin İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile eşi Jane Lady Chilcott olduğu ortaya çıktı.