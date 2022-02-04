Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Ekrem İmamoğlu'nun büyükelçilerle görüşmesine tepki! Kılıçdaroğlu'nun uykusu kaçmalı

Fuat Oktay "Siz yönetim olarak CHP'nin HDP'den farklı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu görüşmeler Kılıçdaroğlu'nun uykusunu kaçırmalı. İşin başında durmazsanız bu kar yağışını da yönetemezsiniz." dedi.

İstanbullu kar esareti ile boğuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda görüntülenmesi ile ilgili olarak da "Krizde belediye başkanının nerede olduğu sorgulanır. Eğer vatandaş sıkıntı çekerken siz bir sıcak sobanın yanında duruyorsanız bulunduğunuz makamı haketmiyorsunuz" şeklinde konuştu.