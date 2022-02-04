Başkan Erdoğan'dan Dünya Kanser Günü mesajı: Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"HER ZAMAN VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"

"4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle, zor ve uzun bir tedavi gerektiren bu hastalıkla mücadele eden tüm kardeşlerime Allah'tan acil şifalar diliyorum. Kanserin erken teşhis ve tedavisi hayat kurtarır. Türkiye olarak kansere karşı her zaman vatandaşlarımızın yanındayız.

2004 yılında 11 Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ile başladığımız bu mücadeleye bugün her ilde en az bir adet olmak üzere 331 merkez ile devam ediyoruz. 42 mobil kanser tarama aracı ile de kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımıza ulaşıyoruz.

"TEDAVİ HİZMETLERİ ÜCRESTSİZ SAĞLANMAYA DEVAM EDECEK"

2020 yılında 3,5 milyon, 2021'de 4,5 milyon kanser taraması yaptık. Kanser Randevu Sistemi'ni devreye alarak tarama hizmetlerini etkin hâle getirdik. Türkiye, tüm kanser hastalığı tedavi hizmetlerini vatandaşlarına ücretsiz sağlamaya devam edecektir."