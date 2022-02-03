Son dakika: CHP'li Yılmaz Özdil'den ortalığı karıştıracak yeni açıklamalar! İmamoğlu medyasında kavga mı var? Hangi gazeteci FETÖ tetikçisi?

Özdil geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Atatürkçü kişilerin partiden ihraç edildiğini vurgulayan Özdil, "Bizim varlığı ile onur duyduğumuz, Cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkan, Kuvayi Milliye ruhundan olduğuna inandığımız, toplumda karşılığı bulunan bütün CHP milletvekillerini yok ettiler. Nasıl olacak? Ben dikkat ediyorum, adam Atatürkçü ise partiden atıyorlar. Bu nasıl Atatürk partisi? Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?" şeklinde konuşmuştu.