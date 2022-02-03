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    • 03.02.2022 14:32
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    • 03.02.2022 14:46
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    Son dakika: CHP'li Yılmaz Özdil'den ortalığı karıştıracak yeni açıklamalar! İmamoğlu medyasında kavga mı var? Hangi gazeteci FETÖ tetikçisi?

    CHP’nin yalan haberlerini servis etmekten çekinmeyen Sözcü gazetesinin yazarı Yılmaz Özdil, CHP’yi bombalamaya devam ediyor. Özdil, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin seçilmesi kolay yerlerden aday gösterildiğini Atatürkçü isimlerin ihraç edildiğini belirterek ve "Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler" demişti. Özdil yeni açıklamaları ile CHP’nin canını sıkacak. Katıldığı bir Youtube kanalında CHP yandaşı gazeteciliği eleştiren Özdil, “Bir dönem FETÖ’nün prensinin tetikçisi olup Ergenekon, Balyoz kumpaslarında tetikçilik yapan gazeteciler, Atatürk’e küfreden gazeteciler bugün dönmüşler CHP adına gazetecilik yapıyor” dedi. Öte yandan söz konusu açıklamaları yaptığı için kendisine ambargo uygulandığını da açıkladı. Özdil’in açıklamalarının ardından akıllara “Kim bu tetikçiler?, İmamoğlucu medyada kavga mı var?” sorularını getirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber

    CHP'deki Kılıçdaroğlu-İmamoğlu kavgası fondaş medya dünyasına da sıçradı. 2023'te muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı konusunda ayrışma yaşayan gazetecilerin kimi Kılıçdaroğlu tarafını seçerken, Sözcü gazetesinin Atatürk sömürüsü yapan yazarı Yılmaz Özdil kumarını İmamoğlu'ndan yana oynadı.

    Özdil geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Atatürkçü kişilerin partiden ihraç edildiğini vurgulayan Özdil, "Bizim varlığı ile onur duyduğumuz, Cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkan, Kuvayi Milliye ruhundan olduğuna inandığımız, toplumda karşılığı bulunan bütün CHP milletvekillerini yok ettiler. Nasıl olacak? Ben dikkat ediyorum, adam Atatürkçü ise partiden atıyorlar. Bu nasıl Atatürk partisi? Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?" şeklinde konuşmuştu.

    "ATATÜR'E KÜFREDENLER ŞİMDİ CHP ADINA GAZETECİLİK YAPIYOR"
    Özdil CHP'yi karıştıracak sözlerine devam etti. Katıldığı bir Youtube canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Yılmaz Özdil, "Yabancı fondan beslenen gazeteciler medyayı kuşattı. Bunların içerisinde bir dönem FETÖ'nün prensinin tetikçisi olup Ergenekon, Balyoz kumpaslarında tetikçilik yapan gazeteciler, Atatürk'e küfreden gazeteciler bugün dönmüşler CHP adına gazetecilik yapıyor. Topluma kendilerini böyle kakalıyorlar. Bunlar rutubet gibi aramıza sızan mutant adamlar" ifadelerini kullandı.

        "KANDİL'DE KARAYILAN'LA YAN YANA POZ VERMEKTEN ONUR DUYANLAR…"
        Kendisine ambargo uygulandığını da açıklayan Özdil "Bir dönemin 2. Cumhuriyetçileri, bir dönem Kandil'de Murat Karayılan'la yan yana poz vermekten onur duyan tipler gelmişler bugün Cumhuriyetçiyiz, yurt severiz diye televizyonlarda boy gösteriyor. Ekrem İmamoğlu'nu Cumhuriyet'in adayı diye kakalayanlar şimdi dönmüştür Türkiye'nin Cumhurbaşkanı diye pazarlamaya çalışıyorlar. Bir dönem AK Parti adına basına akredite yasakları getirenler bugün bağımsız gazeteci ayaklarına yatıyorlar. Şimdi biz bunları söylediğimiz için bize ambargo uygulanıyor" dedi.

        İBB'DEN AYLIK ÖDEME ALAN GAZETECİLER KİMLER?
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB tarafından bazı gazetecilere 15 ila 30 bin TL arası aylık ödeme yapıldığını söylemesinin ardından akıllara Fazilet Durağı yalanını körü körüne savunan CHP yandaşı gazetecileri getirdi.

        Hem mahkeme kayıtları hem de itiraflarla ortaya çıkan Fazilet Durağı yalanını o dönem Fatih Portakal, İsmail Saymaz, Ayşenur Arslan, Özlem Gürses, Merdan Yanardağ, Can Ataklı, Nevşin Mengü gibi isimler savunmuştu.
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        Haberler Güncel Son dakika: CHP'li Yılmaz Özdil'den ortalığı karıştıracak yeni açıklamalar! İmamoğlu medyasında kavga mı var? Hangi gazeteci FETÖ tetikçisi?
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