Son dakika: CHP'li Yılmaz Özdil'den ortalığı karıştıracak yeni açıklamalar! İmamoğlu medyasında kavga mı var? Hangi gazeteci FETÖ tetikçisi?

CHP'deki Kılıçdaroğlu-İmamoğlu kavgası fondaş medya dünyasına da sıçradı. 2023'te muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı konusunda ayrışma yaşayan gazetecilerin kimi Kılıçdaroğlu tarafını seçerken, Sözcü gazetesinin Atatürk sömürüsü yapan yazarı Yılmaz Özdil kumarını İmamoğlu'ndan yana oynadı.
Özdil geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Atatürkçü kişilerin partiden ihraç edildiğini vurgulayan Özdil, "Bizim varlığı ile onur duyduğumuz, Cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkan, Kuvayi Milliye ruhundan olduğuna inandığımız, toplumda karşılığı bulunan bütün CHP milletvekillerini yok ettiler. Nasıl olacak? Ben dikkat ediyorum, adam Atatürkçü ise partiden atıyorlar. Bu nasıl Atatürk partisi? Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?" şeklinde konuşmuştu.
"ATATÜR'E KÜFREDENLER ŞİMDİ CHP ADINA GAZETECİLİK YAPIYOR"
Özdil CHP'yi karıştıracak sözlerine devam etti. Katıldığı bir Youtube canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Yılmaz Özdil, "Yabancı fondan beslenen gazeteciler medyayı kuşattı. Bunların içerisinde bir dönem FETÖ'nün prensinin tetikçisi olup Ergenekon, Balyoz kumpaslarında tetikçilik yapan gazeteciler, Atatürk'e küfreden gazeteciler bugün dönmüşler CHP adına gazetecilik yapıyor. Topluma kendilerini böyle kakalıyorlar. Bunlar rutubet gibi aramıza sızan mutant adamlar" ifadelerini kullandı.