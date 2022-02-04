Dışişleri Bakanlığı'ndan uluslararası topluma 'Yunanistan' çağrısı: İnsan hakları ihlallerine sessiz kalmayın

Dışişleri Bakanlığı uluslararası topluma, Yunanistan'ın göçmen politikasıyla ilgili sessiz kalmama çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

AVRUPA'NIN UTANCI HAFIZALARA KAZINIYOR

"Yunanistan'ın uluslararası hukuku ve insan hakları normlarını ihlal ederek düzensiz göçmenleri geri itmesi pek çok masumun hayatına mal olmaya devam ediyor. Göçmenlerin yaşam hakkına kasteden bu gayrimeşru ve vicdansız yaklaşım Avrupa'nın utancı olarak hafızalara kazınıyor.