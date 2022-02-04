Dışişleri Bakanlığı'ndan uluslararası topluma 'Yunanistan' çağrısı: İnsan hakları ihlallerine sessiz kalmayın

Dışişleri Bakanlığı uluslararası topluma, Yunanistan'ın göçmen politikasıyla ilgili sessiz kalmama çağrısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
AVRUPA'NIN UTANCI HAFIZALARA KAZINIYOR
"Yunanistan'ın uluslararası hukuku ve insan hakları normlarını ihlal ederek düzensiz göçmenleri geri itmesi pek çok masumun hayatına mal olmaya devam ediyor. Göçmenlerin yaşam hakkına kasteden bu gayrimeşru ve vicdansız yaklaşım Avrupa'nın utancı olarak hafızalara kazınıyor.
AB BU ZALİM TUTUMA SESSİZ KALMAKTA
AB, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere karşı bu zalim tutumuna sessiz kalmakta, girişimlerimizi yanıtsız bırakmaktadır. Uluslararası topluma çağrımız, tüm insani değerleri hiçe sayan Yunanistan'ın bu eylemlerinin araştırılması, insan hakları ihlallerine sessiz kalınmamasıdır."
19 DÖÇMEN DONARAK ÖLDÜ
Edirne'nin Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde önceki gün donarak ölen 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan 1 düzensiz göçmen de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.