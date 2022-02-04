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    • 05.02.2022 00:11
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    • 05.02.2022 00:14
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan uluslararası topluma 'Yunanistan' çağrısı: İnsan hakları ihlallerine sessiz kalmayın

    Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı politikayı batı görmezden gelirken Türkiye her fırsatta tepkisini dile getiriyor. Dışişleri Bakanlığı uluslararası topluma, Yunanistan'ın göçmen politikasıyla ilgili sessiz kalmama çağrısında bulundu.

    Bu zulme sessiz kalmayın

    Dışişleri Bakanlığı uluslararası topluma, Yunanistan'ın göçmen politikasıyla ilgili sessiz kalmama çağrısında bulundu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    AVRUPA'NIN UTANCI HAFIZALARA KAZINIYOR
    "Yunanistan'ın uluslararası hukuku ve insan hakları normlarını ihlal ederek düzensiz göçmenleri geri itmesi pek çok masumun hayatına mal olmaya devam ediyor. Göçmenlerin yaşam hakkına kasteden bu gayrimeşru ve vicdansız yaklaşım Avrupa'nın utancı olarak hafızalara kazınıyor.

    AB BU ZALİM TUTUMA SESSİZ KALMAKTA
    AB, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere karşı bu zalim tutumuna sessiz kalmakta, girişimlerimizi yanıtsız bırakmaktadır. Uluslararası topluma çağrımız, tüm insani değerleri hiçe sayan Yunanistan'ın bu eylemlerinin araştırılması, insan hakları ihlallerine sessiz kalınmamasıdır."

    19 DÖÇMEN DONARAK ÖLDÜ
    Edirne'nin Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde önceki gün donarak ölen 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan 1 düzensiz göçmen de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, donarak hayatını kaybeden göçmenlerin ayakkabıları ve elbiselerinin çıkarıldığını, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itildiğini ifade etmişti.

        Ekipler aynı bölgede dün de donarak ölen 7 düzensiz göçmenin cansız bedenini bulmuştu.

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