İstanbul Bakırköy’de İETT durağında elektrik akıma kapılan köpek telef oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İETT araçları, son dönemde yaşanan arızalar ve bakımsızlık nedeniyle vatandaşları mağdur ederken bu kez krizin adresi bir İETT durağı oldu. Durakta elektrik akımına kapılan bir köpek telef oldu.

İETT DURAĞINDA ELEKTRİK KAÇAĞI MEYDANA GELDİ

Alınan bilgiye göre, Florya Caddesi'ndeki Harmanlar İETT otobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle elektrik kaçağı meydana geldi. Bu sırada oradan geçen bir köpek elektrik akımına kapıldı.