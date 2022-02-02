CHP'li İBB’nin otobüsünde alkol tüketiminin yasak olduğu Sultanahmet Meydanı'nda alkol skandalı

İBB DESTEKLİ FİRMAYI İHALESİZ YERLEŞTİRME

İstanbul'da otobüslerle şehir turu düzenleyen Big Bus Tours, 10 yıldır Sultanahmet Meydanı'nda faaliyet gösteriyor. İddiaya göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından da desteklenen bir başka firma, hiçbir yasal hakkı olmadan, ihalesiz bir şekilde meydana Big Bus Tours'un yerine yerleştirilmeye çalışılıyor.

"MAHKEME KARARI BULUNMUYOR"

Yapılan baskını anlatan firma çalışanı, mahkeme kararı olmaksızın sadece İETT ve İBB tarafından düzenlenen evraklarla "İşgal ediyorsunuz" denilerek saldırıldığını ve bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldıklarını ifade etti. Çalışan, İBB'nin sözleşmelerini pandemi bitene kadar uzattığını aktardı.

Konu ile ilgili açıklama yapan firmanın Avukatı Abide Birsen, "Bizim elimizde İETT'nin pandemi sonuna kadar çalışmadığımız sürenin de bu süreye ekleneceğini erişkin dolayısıyla sözleşmemizin devam ettiğine ilişkin yazılarımız var. Bunların hepsini, tamamını görmezden gelip tahliyeyi zabıta eli ile yapmaya çalıştılar. Devam eden davalar var biz de gittik suç duyurusunda bulunduk" dedi.