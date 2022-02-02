CHP'li İBB’nin otobüsünde alkol tüketiminin yasak olduğu Sultanahmet Meydanı'nda alkol skandalı

Alkol satışı ve tüketiminin yasak olduğu Sultanahmet Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait "121CS Sultanahmet-Beylerbeyi" hattında genellikle turistlerin kullandığı halk otobüsünde içki içildiği anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.
İBB'NİN GASP GİRİŞİMİ
İstanbul'da turistlere yönelik şehir turu düzenleyen Big Bus Tours'a ait Sultanahmet Meydanı'ndaki otobüsler ve işletmecileri, "Erdoğan'ı ve AK Parti'yi destekliyorsunuz" gerekçesiyle zorla alandan çıkartılmak istenmişti. Yüzlerce İBB zabıta görevlisinin katılımıyla meydanda baskın düzenlenirken, çıkan tartışmada çalışan iki kişi darp edilmişti.