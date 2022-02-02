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    • 02.02.2022 14:55
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    • 02.02.2022 15:20
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    CHP'li İBB’nin otobüsünde alkol tüketiminin yasak olduğu Sultanahmet Meydanı'nda alkol skandalı

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait “121CS Sultanahmet-Beylerbeyi“ hattındaki otobüsünde içki içildiği anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. Sultanahmet Meydanı'nda alkol satışı ve tüketiminin yasak olduğu bliniyor. Skandal görüntüler "Meydanda içmek yasak da otobüste içmek serbest mi?" tepkilerine yol açtı.

    takvim.com.tr
    İBB’nin halk otobüsünde içki skandalı

    Alkol satışı ve tüketiminin yasak olduğu Sultanahmet Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait "121CS Sultanahmet-Beylerbeyi" hattında genellikle turistlerin kullandığı halk otobüsünde içki içildiği anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.



    Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüler sonrası İstanbullular İBB'ye şikayet yağdırdı. Twitter'da görüntülere yorum yapan vatandaşlar "Alkol satışı ve tüketimi meydanda yasak iken otobüsün içinde olunca serbest mi oluyor?" dedi.



    İBB'NİN GASP GİRİŞİMİ
    İstanbul'da turistlere yönelik şehir turu düzenleyen Big Bus Tours'a ait Sultanahmet Meydanı'ndaki otobüsler ve işletmecileri, "Erdoğan'ı ve AK Parti'yi destekliyorsunuz" gerekçesiyle zorla alandan çıkartılmak istenmişti. Yüzlerce İBB zabıta görevlisinin katılımıyla meydanda baskın düzenlenirken, çıkan tartışmada çalışan iki kişi darp edilmişti.

        İBB DESTEKLİ FİRMAYI İHALESİZ YERLEŞTİRME
        İstanbul'da otobüslerle şehir turu düzenleyen Big Bus Tours, 10 yıldır Sultanahmet Meydanı'nda faaliyet gösteriyor. İddiaya göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından da desteklenen bir başka firma, hiçbir yasal hakkı olmadan, ihalesiz bir şekilde meydana Big Bus Tours'un yerine yerleştirilmeye çalışılıyor.

        "MAHKEME KARARI BULUNMUYOR"
        Yapılan baskını anlatan firma çalışanı, mahkeme kararı olmaksızın sadece İETT ve İBB tarafından düzenlenen evraklarla "İşgal ediyorsunuz" denilerek saldırıldığını ve bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldıklarını ifade etti. Çalışan, İBB'nin sözleşmelerini pandemi bitene kadar uzattığını aktardı.

        Konu ile ilgili açıklama yapan firmanın Avukatı Abide Birsen, "Bizim elimizde İETT'nin pandemi sonuna kadar çalışmadığımız sürenin de bu süreye ekleneceğini erişkin dolayısıyla sözleşmemizin devam ettiğine ilişkin yazılarımız var. Bunların hepsini, tamamını görmezden gelip tahliyeyi zabıta eli ile yapmaya çalıştılar. Devam eden davalar var biz de gittik suç duyurusunda bulunduk" dedi.

        İETT BAKIMININ VERİLDİĞİ ŞİRKETİN OTOBÜSLERİ
        İBB yönetiminin, 160 otobüs ihalesini CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verdiği ortaya çıkmıştı. O şirketin sahibi ise Remzi Baka. Big Bus Tours'un yerine konulmak istenen otobüsler de bu şirketin araçları. İhalesiz işler yüzünden, konuya ilişkin İBB yetkilileri hakkında soruşturma bulunuyor.

        İBB yönetimine ilişkin, benzer logo ve isimle hukuka aykırı şekilde aynı işi kendilerinin yapmaya çalıştığına dair suçlamalar bulunuyor. Hatta firma yetkilileri İBB otobüslerinin hatlarını öğrenmek için kendilerini takip ettiğini, zabıtalar tarafından sebepsiz şekilde kontrole tabi tutulduklarını ifade ediyor.

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        İBB’nin halk otobüsünde içki skandalı
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