Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan DEVA Partisi'nin iftirasına belgelerle yanıt!





"GÖRDÜĞÜ YALANA BALIKLAMA ATLAYAN..."

Adı geçen milletvekili soru önergesini, daha önce sosyal medyada dolaşıma sokulan bir iftira ve çarpıtmadaki cümlelere sadece yer değiştirerek, araştırmaya dahi tenezzül etmeden hazırlamıştır. Zira 11.07.2021 tarihinde Sivas'ta değil Ankara'da programlarımı icra etmekteydim. Gördüğü yalana balıklama atlayan, araştırma yapmaktan aciz olduğu ortaya çıkan önerge sahibinin bu yanlış tarih bilgisi ile verdiği soru önergesi tamamen boşa düşmüş olsa da kayıtlara geçmesi için esasa ilişkin şu bilgileri paylaşmak isterim.

DALIŞ SİVAS VALİSİNİN TEKLİFİYLE GERÇEKLEŞTİ

10.07.2021 tarihinde, bakanlığımızın ve hükümetimizin önemli hizmetlerinin açılışını yapmak, incelemelerde bulunmak ve sanayicilerimizle bir araya gelmek için Sivas'ta yoğun bir program icra ettik (EK1). Günün son programı kapsamında, Sivas'ın önemli turizm alanlarından olan ve 4 milyon liralık yatırımla tamamlanan Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü Doğal Yaşam Parkı'nın resmi açılışını şehir protokolünün de katılımıyla gerçekleştirdik.

Tembel soru önergesi sahibinin zahmet edip araştırsa öğreneceği gibi 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde; Bölgesel kalkınmadan tek sorumlu bakanlık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'dır. Bu kapsamda illerimizin yerel ekonomik potansiyelini açığa çıkaracak alanlarda Kalkınma Ajanslarımız ve Bölge Kalkınma İdarelerimiz vasıtasıyla projeler yürütüyor, finansman sağlıyor, koordinasyon ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Ben de sorumlu bakan olarak, illerimizin kalkınmasına katkı sağlayacak programlara bizzat katılıyorum.

Sivas'ı önemli bir turizm merkezi haline getirmek için atılan adımlar çerçevesinde, Gökpınar Gölü'nü de destinasyon noktalarından biri olarak öne çıkarmak için yapılan yatırımların yanında tanıtım faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir. Nitekim, yapımı tamamlanan Gökpınar Gölü Doğal Yaşam Parkı, bölgenin turizm potansiyelini artırmıştır. Göl, bulunduğu rakım ve doğal yapısı itibariyle aynı zamanda dalış sporu için de önemli bir potansiyele sahiptir. Gökpınar Gölü'nün bu potansiyelini tanıtmak amacıyla ORAN Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Doğal Yaşam Parkı'nın açılışı akabinde AFAD ekipleri bir dalış gerçekleştirmiştir. Sivas Valisi ile birlikte dalışa eşlik etmemiz talep edilmiştir.