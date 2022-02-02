CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu yöntem mafya yöntemidir

Ateş'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Şimdi her partinin içinde böyle daha iyi bir makama gelmek isteyen gruplaşmalar vardır. Olur da bunlar. Siyaset bir iddia işidir. Önce davanıza inanacaksınız. Kadrolarına ve partinize inanacaksınız. Fakat kamuoyuna yansıyan iddialar çok vahim iddialar. Şimdi bu bir partidaşlığa yakışmayan bir iddia. Ama konuşuluyor. İftira olsa dahi yakışan iftira konumuna girmiş oluyor. Aklım mantığım inanın almıyor. İnanın parti yoldaşlığını insan ahlakına yakışan bir durum değildir. Düşünebiliyor musunuz o partinin belediye başkanı zora düşecek diye kendi partisinde kendi Belediye başkanını sıkıntıya sokacak bir partililik değildir. İnsani de değildir.

"ORTADA PARTİ KALMAMIŞ DEMEKTİR"

Bir partili gerçekten Kemal Bey'in fotoğrafını hangi amaçla olursa olsun kamuoyuna servis yapıyorsa ortada parti kalmamış demektir. Üzerinde durulması gereken budur. Hiçbir partilinin bunu yapmaması gerekir. Hele bir de Genel Merkez yöneticileri ise ya da örgütlerden görevli kişiler ise CHP'nin acilen buna bir çözüm bulması gerekir.

KILIÇDAROĞLU'NUN KEŞKE SÖYLEMİNE UYGUN BİR YAŞAM TARZI OLSA

Genel Başkan keşke söylemine uygun bir yaşam tarzını ortaya koysa yani öyle çok lüks bir otelde yoksulluk söyleminde bulunması ya da durum o kadar derin ki... Bir Genel Başkan Genel Başkana yakışan açıklamalar yapsa, bir yolsuzluk iddiası söyleniyor sayın Kılıçdaroğlu çıkıyor o iddia ile ilgili ilgili konuşuyor. Nereden aldın bu belgeyi? Bir milletvekili getirdi cevap hakkını da o kullansın diyor. Kılıçdaroğlu'nun hem kendis partisinde bir liderlik sorunu var hem de Millet İttifakı içinde bir liderlik sorunu var o sebeple önüne gelen her belgenin üzerine atlayıp kendisi açıklıyor. Bir medet umup güç almak istiyor.

"KILIÇDAROĞLU'NUN YÖNTEMİ MAFYA YÖNTEMİDİR"

Son olarak 'troller' dedi. Bu bir siyasi parti Genel Başkanının yöntemi değildi. Bu yöntem mafya yöntemidir. "Şu saatte bekleyin ben açıklama yapacağım" millet toplanıyordu ilginç açıklamaları yapıyordu.

Videoyu ben de izledim trolleri açıklayacağım dedi sonra şu kişi şu kadar mesaj atmış dedi. Ben bekledim ki "Şu kişiye AK Parti şu kadar maaş bağlamıştır." diyecek. Olsa da bunu Genel Başkan açıklamamalı bunu bir milletvekili çıkar açıklar. Genel Başkanını işi trollerle meydan muhaberesi değildir."