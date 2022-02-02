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    • Güncel
    • 02.02.2022 21:31
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    • 02.02.2022 22:00
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    CHP'li Engin Özkoç'un 'elektrik faturası' yalanı! Esnaf dediği kişiler CHP'li il başkanları çıktı

    Son dönemde İYİ Parti'nin kurguladığı 'mağduriyet oyunları' bu kez CHP'den geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından Gümüşhaneli esnafın elektrik zamlarından rahatsız olduğunu belirterek 'faturayı sandıkta keseceğiz' pankartı taşıyan 3 kişinin fotoğrafını paylaştı. Özkoç'un 'esnaf' olarak paylaştığı üç kişiden birisinin CHP Gümüşhane Kadın Kolları Başkanı Belgin Tungul Çakır, diğerinin ise CHP Gümüşhane Gençlik Kolları Başkanı Emre Er olduğu öğrenildi.

    Özkoç fena çarpıldı

    İYİ Parti ve CHP'nin giriştiği ittifak 'kurgu mağduriyetler' olarak da karşımıza çıkıyor.

    ENGİN ÖZKOÇ'TAN ELEKTRİK FATURASI KURGUSU
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gittiği her şehirde "battık bittik" yaygarası koparan esnafların İYİ Partili olduğu ve olayların kurgudan ibaret olduğu gerçeği ortaya çıkarken benzer bir tezgah da CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi.

    Engin Özkoç, Twitter hesabından Gümüşhaneli esnafın elektrik zamlarından rahatsız olduğunu belirterek 'faturayı sandıkta keseceğiz' pankartı taşıyan 3 kişinin fotoğrafını paylaştı.

    Özkoç yaptığı paylaşımında, "Bugün Gümüşhane esnafı, elektrik zammının geri çekilmesi talebiyle AKSA Elektrik Gümüşhane Şubesi önünde basın açıklaması yaptı. GÜMÜŞHANE HESAP KESMEK İÇİN SANDIĞI BEKLİYOR" ifadelerini kullandı.

    PAYLAŞTIĞI İSİMLER CHP'Lİ BAŞKANLAR ÇIKTI
    Özkoç'un paylaşımında yer alan üç kişiden ikisinin CHP'nin Gümüşhane yapılanmasında başkanlık görevlerinde olduğu ortaya çıktı.
        Özkoç fena çarpıldı
        Haberler Güncel CHP'li Engin Özkoç'un 'elektrik faturası' yalanı! Esnaf dediği kişiler CHP'li il başkanları çıktı
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