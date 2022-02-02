CHP'li Engin Özkoç'un 'elektrik faturası' yalanı! Esnaf dediği kişiler CHP'li il başkanları çıktı

İYİ Parti ve CHP'nin giriştiği ittifak 'kurgu mağduriyetler' olarak da karşımıza çıkıyor.

ENGİN ÖZKOÇ'TAN ELEKTRİK FATURASI KURGUSU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gittiği her şehirde "battık bittik" yaygarası koparan esnafların İYİ Partili olduğu ve olayların kurgudan ibaret olduğu gerçeği ortaya çıkarken benzer bir tezgah da CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi.

Engin Özkoç, Twitter hesabından Gümüşhaneli esnafın elektrik zamlarından rahatsız olduğunu belirterek 'faturayı sandıkta keseceğiz' pankartı taşıyan 3 kişinin fotoğrafını paylaştı.