CHP'li Engin Özkoç'un 'elektrik faturası' yalanı! Esnaf dediği kişiler CHP'li il başkanları çıktı

İYİ Parti ve CHP'nin giriştiği ittifak 'kurgu mağduriyetler' olarak da karşımıza çıkıyor.
ENGİN ÖZKOÇ'TAN ELEKTRİK FATURASI KURGUSU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gittiği her şehirde "battık bittik" yaygarası koparan esnafların İYİ Partili olduğu ve olayların kurgudan ibaret olduğu gerçeği ortaya çıkarken benzer bir tezgah da CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi.
Engin Özkoç, Twitter hesabından Gümüşhaneli esnafın elektrik zamlarından rahatsız olduğunu belirterek 'faturayı sandıkta keseceğiz' pankartı taşıyan 3 kişinin fotoğrafını paylaştı.
Özkoç yaptığı paylaşımında, "Bugün Gümüşhane esnafı, elektrik zammının geri çekilmesi talebiyle AKSA Elektrik Gümüşhane Şubesi önünde basın açıklaması yaptı. GÜMÜŞHANE HESAP KESMEK İÇİN SANDIĞI BEKLİYOR" ifadelerini kullandı.
PAYLAŞTIĞI İSİMLER CHP'Lİ BAŞKANLAR ÇIKTI
Özkoç'un paylaşımında yer alan üç kişiden ikisinin CHP'nin Gümüşhane yapılanmasında başkanlık görevlerinde olduğu ortaya çıktı.