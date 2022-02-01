CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ve Eren Erdem hedef gösterip 'troll' ilan etmişti! Nevzat Kanlı hukuki süreci başlattı

GERÇEK BAMBAŞKA



Yaşanan olayların ardından isim benzerliğinden dolayı mağduriyet yaşayan Nevzat Kanlı bir video paylaşarak "İyi akşamlar bütün sosyal medya kullanıcılarına buradan seslenmek istiyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı bir videoda "Nevzat Kanlı günde bana 40 sefer küfür ediyor" ben hayatım boyunca Kılıçdaroğlu'nun tweetlerini ne takip ettim ne küfür ettim. Ve "Son Laik Bükücü" denen hesap da bana ait değil. Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımından sonra Twitter'da ailemin çocuklarımın çalıştığı işyerini sosyal medyada paylaşarak beni hedef haline getirmeye çalıştılar. Ben bir moda evinde çalışan Twitter kullanmasını dahi doğru düzgün bilmeyen bir insanım. Çoluğumla çocuğumla mutlu bir hayat yaşayan bir insanım benim böyle şeylerle işim olmaz. Evet AK Partiliyim bununla da gurur duyuyorum ama ben Kılıçdaroğlu'na hayatım boyunca ne hakaret ettim ne küfrettim ne de ailesini hedef alacak bir hakarette bulundum. Bunu herkesin bilmesini istiyorum." dedi.