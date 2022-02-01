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    • Güncel
    • 01.02.2022 18:05
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    • 01.02.2022 18:13
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    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ve Eren Erdem hedef gösterip 'troll' ilan etmişti! Nevzat Kanlı hukuki süreci başlattı

    Geçtiğimiz günler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir video mesaj paylaşmış ve mesajında Nevzat Kanlı ismindeki bir kişiyi hedef göstererek 'troll' ilan etmişti. Bir diğer CHP'li olan Eren Erdem de Kanlı'nın fotoğraflarını afişe etmişti. Olayın ardından Nevzat Kanlı bir açıklama yaparak isim benzerliği kaynaklı mağduriyet yaşadığını belirtti. Kanlı bugün de bir yazılı bilgi notu paylaşarak hukuki sürecin başladığını ifade etti.

    ’Troll’ ilan edilen Nevzat Kanlı mahkemeye gidecek

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Twitter hesabından bir video paylaşarak çeşitli açıklamalarda bulundu.

    Kılıçdaroğlu videosunda "Nevzat Kanlı günde bana 40 sefer küfür ediyor" dedi. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımın ardından bu kez bir diğer CHP'li Eren Erdem de çeşitli paylaşımlar yaparak Nevzat Kanlı ismindeki vatandaşın fotoğraflarını paylaşarak 'troll' olduğunu öne sürdü.

    GERÇEK BAMBAŞKA


    Yaşanan olayların ardından isim benzerliğinden dolayı mağduriyet yaşayan Nevzat Kanlı bir video paylaşarak "İyi akşamlar bütün sosyal medya kullanıcılarına buradan seslenmek istiyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı bir videoda "Nevzat Kanlı günde bana 40 sefer küfür ediyor" ben hayatım boyunca Kılıçdaroğlu'nun tweetlerini ne takip ettim ne küfür ettim. Ve "Son Laik Bükücü" denen hesap da bana ait değil. Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımından sonra Twitter'da ailemin çocuklarımın çalıştığı işyerini sosyal medyada paylaşarak beni hedef haline getirmeye çalıştılar. Ben bir moda evinde çalışan Twitter kullanmasını dahi doğru düzgün bilmeyen bir insanım. Çoluğumla çocuğumla mutlu bir hayat yaşayan bir insanım benim böyle şeylerle işim olmaz. Evet AK Partiliyim bununla da gurur duyuyorum ama ben Kılıçdaroğlu'na hayatım boyunca ne hakaret ettim ne küfrettim ne de ailesini hedef alacak bir hakarette bulundum. Bunu herkesin bilmesini istiyorum." dedi.

        MAĞDUR ADAM HUKUKİ SÜRECİ DE BAŞLATTI
        Nevzat Kanlı bugün ise bir yazılı mesaj paylaşarak hukuki sürecin başlatıldığını aktardı. Kanlı mesajında şu ifadelere yer verdi:

        30.01.2022 tarihinde CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Twitter'da bir video yayınlanmıştır. Bu videoda Twitter'daki "Son Laik Bükücü, @theLaikYobaz" isimli kullanıcıya ilişkin bir akım açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu kullanıcının "Nevzat Kanlı" isimli bir şahıs olduğu belirtilmiştir. Bunun akabinde CHP PM üyesi Eren Erdem tarafından sözkonusu şahsın ben olduğum yönünde tweetler atılmıştır. Ancak bu tweet tamamı ile hata barındıran ve benim açımdan mağduriyet yaratan tweetlerdir. Şöyle ki, söz konusu Twitter hesabı ile twitter hesabın yöneten kişi veya kişilerle hiçbir bağım yoktur.

        Söz konusu hesabı ya da hesabın yöneticilerini ne tanırım ne bilirim. Kendi halinde işinde gücünde ailemle bir hayat yaşayan sade bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. 6 yıldır bir moda evinde modelist olarak sabah 9'dan akşam 7'ye kadar çalışmaktayım. Bahsi geçen twitter hesabını kullanacak bir vaktim olmadığı gibi bu yönde bir iradem hiçbir zaman bulunmamıştır. CHP PM üyesi Eren Erdem tarafından paylaşılan ve hatalı ifadeler içeren durum tamamen isim benzerliğinden kaynaklanmaktadır. İsim benzerliği haricinde bahsi geçen kişi ile hiçbir bağlantım yoktur.

            Bu hatalı tutum sebebiyle ben ve ailem birçok hakaret ve tehdit mesajı almakta, bu yanlış bilgiye istinaden hakkımıda birçok hakaret ve iftira içerikli paylaşımlar gerçekleştirilmektedir. Yanlış bilgi sebebiyle ben ve ailem büyük mağduriyet yaşamaktadır. Ben ve ailem bu siyasi tartışmaların bir parçası olmak istemiyoruz ve yapılan bu yanlışın daha fazla mağduriyet doğurmadan sonlandırılmasını talep ediyoruz. Bu kapsamda muhtelif kişilerce ben ve aileme yönelik hakaret ve iftira içeren tweetlerin, paylaşımların kaldırılmasını ailemden ve şahsımdan özür dilenmesini talep ediyoruz. Ayrıca hukuki sürecin başlatıldığını da tüm kamuoyuna bildirmek istiyorum.
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            ’Troll’ ilan edilen Nevzat Kanlı mahkemeye gidecek
            Haberler Güncel CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ve Eren Erdem hedef gösterip 'troll' ilan etmişti! Nevzat Kanlı hukuki süreci başlattı
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