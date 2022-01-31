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    • 31.01.2022 20:40
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    CHP'de birbirinin kuyusunu kazan kazana: Kılıçdaroğlu'nun otel görüntülerini İmamoğlu'nun ekibinden önce Tuncay Özkan ifşa etti

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi'nde kılıçlar çekilmiş bir vaziyette. Kaosun hakim olduğu parti ortamında saflar 'Ekremciler' ve 'Kemalciler' olarak ikiye ayrılmışken, partililer birbirinin kuyusunu kazma peşine düştü. Tüm bu gelişmeler ışığında dikkat çeken bir olay yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaldığı geceliği 100 bin lira olan otelin CHP İstanbul Gençlik Kolları'ndan önce CHP'li Tuncay Özkan tarafından ifşa edildiği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’de birbirinin kuyusunu kazan kazana!

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2023 seçimleri için adaylık yarışı kızıştı.

    Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki soğuk savaş yavaş yavaş ayyuka çıkarken CHP medyası da tarafını seçmeye başladı.


    İMAMOĞLU BALIKÇI GÖRÜNTÜLERİNE 'KUMPAS' DEDİ
    İstanbullu karla cebelleşirken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki bir balıkçıda İngiliz Büyükelçi ile buluşması büyük tepki çekmiş, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İmamoğlu 'kumpas' değerlendirilmesinde bulunmuştu.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıdaki fotoğraflarının Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından servis edildiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüşken çok konuşulacak bir başka gelişme daha yaşında.



    100 BİN TL'LİK OTEL ODASI...
    Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ve genelde evinin mutfağında çekilen videolarda sürekli 'halkçı' geçinen Kemal Kılıçdaroğlu'nun son videosunun geceliği 100 bin lira olan bir otel odasında kayıt altına alındığı ortaya çıktı.





        İMAMOĞLU'NUN EKİBİNDEN ÖNCE TUNCAY ÖZKAN İFŞA ETMİŞ
        Otelin Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından ifşa edildiği iddiası çokca konuşulurken CHP'li Tuncay Özkan'ın tweeti tüm dikkatleri bir anda üzerine topladı.



        Geceliği 100 bin lira olan otelin CHP İstanbul Gençlik Kolları'ndan önce CHP'li Tuncay Özkan tarafından ifşa edildiği ortaya çıktı.


        CHP İstanbul Gençlik Kolları 21:52'de paylaşım yaparken Özkan'ın paylaşımı 21.13'te...




        Bu durum 2023 yolunda CHP'deki kaosu bir kez daha gözler önüne serdi.
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