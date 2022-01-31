CHP'de birbirinin kuyusunu kazan kazana: Kılıçdaroğlu'nun otel görüntülerini İmamoğlu'nun ekibinden önce Tuncay Özkan ifşa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2023 seçimleri için adaylık yarışı kızıştı.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki soğuk savaş yavaş yavaş ayyuka çıkarken CHP medyası da tarafını seçmeye başladı.
İMAMOĞLU BALIKÇI GÖRÜNTÜLERİNE 'KUMPAS' DEDİ
İstanbullu karla cebelleşirken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki bir balıkçıda İngiliz Büyükelçi ile buluşması büyük tepki çekmiş, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İmamoğlu 'kumpas' değerlendirilmesinde bulunmuştu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıdaki fotoğraflarının Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından servis edildiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüşken çok konuşulacak bir başka gelişme daha yaşında.
100 BİN TL'LİK OTEL ODASI...
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ve genelde evinin mutfağında çekilen videolarda sürekli 'halkçı' geçinen Kemal Kılıçdaroğlu'nun son videosunun geceliği 100 bin lira olan bir otel odasında kayıt altına alındığı ortaya çıktı.