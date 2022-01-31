CHP'de birbirinin kuyusunu kazan kazana: Kılıçdaroğlu'nun otel görüntülerini İmamoğlu'nun ekibinden önce Tuncay Özkan ifşa etti



İMAMOĞLU BALIKÇI GÖRÜNTÜLERİNE 'KUMPAS' DEDİ

İstanbullu karla cebelleşirken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki bir balıkçıda İngiliz Büyükelçi ile buluşması büyük tepki çekmiş, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İmamoğlu 'kumpas' değerlendirilmesinde bulunmuştu.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıdaki fotoğraflarının Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından servis edildiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüşken çok konuşulacak bir başka gelişme daha yaşında.