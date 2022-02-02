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    • 02.02.2022 23:45
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    İrem Ay kimdir, İnstagram hesabı ne? İrem Ay Berkay Saner olayı nedir? Bipolar bozukluğu nedir?

    Sosyal medya bunu konuşuyor! Fenomen Dilay Ay'ın kardeşi İrem Ay iddiaya göre eski eşi Berkay Saner tarafından işkenceye maruz bırakıldı. Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan İrem Ay yardım istedi. İrem Ay'ın paylaştığı görüntüler ise kan dondurdu. Görüntülerde İrem Ay'ın yerde baygın şekilde yattığı ve eski eşi Berkay Saner'in de yanında gülerek poz verdiği görüldü. Saner'de Bipolar bozukluğu olduğu da iddialar arasında yer alıyor. Peki İrem Ay kimdir, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? Berkay Saner tutuklandı mı? İrem Ay Berkay Saner olayı nedir? Bipolar bozukluğu nedir? İşte yanıtları...

    İrem Ay Berkay Saner olayı nedir?

    İrem Ay - Berkay Saner olayı sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Sosyal medya fenomeni Dilan Ay'ın kardeşi olarak bilinen İrem Ay'ın işkence görüntüleri gündem oldu. 4 yıl evli kaldığı Berkay Saner'den şiddet gördüğünü iddia eden İrem Ay hesabından paylaştığı görüntülerle tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Peki İrem Ay kimdir, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? Berkay Saner tutuklandı mı? İrem Ay Berkay Saner olayı nedir? Bipolar bozukluğu nedir?

    İREM AY KİMDİR?

    Dilan Ay' bir dijital içerik platformundan yayınlanan programda yarışmacı olarak yer alıyor. Dilan Ay'ın kardeşi İrem Ay sosyal medyada yaptığı şiddet gördüğü yönündeki paylaşımlarla gündeme geldi.

    Berkay Saner ile evlenen İrem Ay internette "içerik üreticisi" olarak tanınıyor.

    4 yıl evli kaldığı Berkay Saner'den ayrıldıktan sonra şiddet gördüğünü öne süren 23 yaşındaki kadın, ardı arkası kesilmeyen skandal fotoğraflar paylaşarak Türkiye'nin gündemine oturdu.

    Sosyal medya hesabında yaklaşık 23 bin takipçisi bulunan İrem Ay'ın instagram adresi iremmaayy olarak biliniyor.

    İREM AY BERKAY SANER OLAYI NEDİR?

    İrem Ay, yaşadığı işkence dolu günleri şu sözlerle anlattı;

    * Ben susarsam, 'susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine.

    * Acı çekmek ne demekmiş asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak Yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanı sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi.''

    Sosyal medyada büyük infial yaratan görüntülerin ardından binlerce kullanıcı, İrem'e destek mesajları atarken Berkay S.'ye tepki gösterdi. Ayrıca İrem'in kız kardeşi Dilan Ay, "Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim" paylaşımı yaparak adalet çağrısında bulundu.

        BERKAY SANER TUTUKLANDI MI?

        Olayın ardından Berkay Saner tutuklandı mı? soruları araştırılmaya başlandı. Henüz tutuklandığında dair bir bilgi bulunmuyor. Yeni gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

        BİPOLAR BOZUKLUĞU NEDİR?

        Bipolar bozukluk uzun süreli ve karmaşık bir duygudurum hastalığıdır. Bu rahatsızlıkta manik, hipomanik ve depresif ataklar ortaya çıkar. Ataklar sırasında da hafif ancak çeşitli belirtiler ile bipolar bozukluk kendisini gösterebilir.

        Bipolar bozukluk tıbbi olarak manik depresif olarak da adlandırılır. İki uçlu bozukluk olarak tanımlanan bu hastalıkta iki ayrı ruhsal bozukluk vardır. Bu durumlar taşkınlık (mani) ve çökkünlük (depresif bozukluk) olarak tanımlanabilir. Bu hastalık dönemleri birbirini takip eder, yatışma ve alevlenme dönemleri gözlenir.

        İş gücü kaybının önemli nedenleri arasında yer alan bipolar bozukluk kendi içinde bipolar 1, bipolar 2 ve siklotimik bozukluk olmak üzere 3 alt tipe ayrılır:

        Bipolar I Bozukluğu
        En az 1 manik atağın olduğu öncesinde ya da sonrasında hipomani veya depresif atağın mevcut olabileceği bipolar bozukluk alt türüdür. Bazı bipolar tip 1 hastalarında manik atak sırasında gerçeklikten kopuş (psikoz) meydana gelebilir. Bipolar tip 1, erkek ve kadınları eşit oranda etkiler.


        Bipolar II Bozukluğu
        Bipolar tip 2 hastaları en az 2 hafta süreyle majör depresif atak yaşarlar. Genellikle depresyona en az 4 gün boyunca süren bir hipomani atağı eşlik eder. Bipolar II bozukluğunda manik atak mevcut değildir. Bu bipolar bozukluk alt tipi genellikle kadınlarda daha sık olarak ortaya çıkar.


        Siklotimik Bozukluk
        En az 2 yıllık süre boyunca hipomani ve depresif atak belirtilerini tecrübe eden kişilerde siklotimik bozukluk söz konusu olabilir. Bu bozuklukta diğer bipolar bozukluk alt tipine göre belirtiler daha hafif seyirlidir.

        Hasta olmadığı dönemlerde kişiler normal görünürler. Her bir atak başladığında birkaç hafta sürebilir. Atakların süresi birbirine eşit olmayabilir. Mani dönemi beklenenden daha hafif geçebilir. Bu hafif belirtilerle seyreden mani dönemine hipomani ismi verilir.

        BİPOLAR BOZUKLUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

        Bipolar bozukluk belirtileri temel olarak mani, hipomani ve depresyon semptomları içerisinde değerlendirilir. Bipolar bozukluğu bağlı olarak oluşan depresif dönem en az 2 hafta süreyle devam etme eğilimindedir. Manik atak ise genellikle birkaç gün ile birkaç haftalık bir süre zarfı boyunca sürer. Bazı kişilerde ataklar yıl içerisinde sürekli birbiri ardına gelir.

        Depresif dönem belirtileri şu şekilde özetlenebilir:

        Üzgün, ümitsiz, huzursuz hissetmek
        Enerji eksikliği
        Konsantrasyon ve hatırlama zorluğu
        Günlük faaliyetlere ilgi kaybı
        Değersizlik duygusu
        Suçluluk ve umutsuzluk
        Kötümserlik
        Kendinden kuşku duyma
        Halüsinasyonlar, mantıksız düşünceler
        Uyumakta zorluk veya aşırı uyuma
        İntihar (suisid, özkıyım) düşünceleri
        Mani atağında bulunan kişiler aşırı duygulanıma sahiptirler. Heyecanlı, dürtüsel, eforik, taşkın ve aşırı enerjili olabilen bu kişilerde mani atağı döneminde gece hayatı, korunmasız cinsel ilişki ve madde kullanımı gibi riskli davranışlara karşı bir yatkınlık meydana gelir.

        Taşkınlık dönemi (manik evre) belirtileri ise şu şekilde özetlenebilir:

        Çok mutlu ve sevinçli hissetmek
        Çok hızlı konuşmak
        Aşırı enerjik hissetmek
        Kendini önemli hissetmek
        Yeni fikirler ve planlarla dolu olmak
        Kolayca dikkat dağılması
        Halüsinasyonlar ve mantıksız düşünceler
        Az uyumak
        Az yemek
        Faaliyetlerde aşırılığa kaçmak, örneğin aşırı para harcamak
        Riskli ve zararlı olan şeyleri yapma

        Sıklıkla mani ve depresyon atakları birbirini takip eder. Arada normal dönemler olabildiği gibi bu iki durum arasında sürekli döngü olabilir.

        Bipolar tip 2 rahatsızlığı ile ilişkili olan hipomani döneminde kişide maniye benzer belirtiler meydana gelir ancak daha hafif seyirlidirler. Maninin aksine hipomani döneminde kişiler iş, okul ya da diğer sosyal ilişkiler ile ilgili herhangi bir problem yaşamayabilirler.

        Kadın ve erkeklerde bipolar bozukluk atakları sırasında farklı belirtiler meydana gelebilir. Kadınlar erkeklere göre depresif ataklara daha yatkındırlar ve tiroid hastalığı, obezite, kaygı bozukluğu ve migren gibi diğer sağlık problemlerinin daha sık olarak eşlik ettiği tespit edilebilir. Kadınlarda bipolar bozukluk daha sık tekrarlama eğilimindedir. Bu durum, menstruasyon (adet), gebelik ya da menopoz dönemlerinde meydana gelen hormonal değişikliklerden kaynaklanıyor olabilir.

        Erkeklerde bipolar bozukluk genellikle kadınlara göre daha erken yaşlarda tanı alır. Erkeklerde manik ataklar daha şiddetlidir ve madde veya alkol kullanımı gibi zararlı alışkanlıklar daha sık eşlik eder. Erkeklerde kadınlara göre daha sık tespit edilen bir diğer durum da suisid (intihar, özkıyım) girişimleridir.
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