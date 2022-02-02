İrem Ay kimdir, İnstagram hesabı ne? İrem Ay Berkay Saner olayı nedir? Bipolar bozukluğu nedir?

İrem Ay - Berkay Saner olayı sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Sosyal medya fenomeni Dilan Ay'ın kardeşi olarak bilinen İrem Ay'ın işkence görüntüleri gündem oldu. 4 yıl evli kaldığı Berkay Saner'den şiddet gördüğünü iddia eden İrem Ay hesabından paylaştığı görüntülerle tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Peki İrem Ay kimdir, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? Berkay Saner tutuklandı mı? İrem Ay Berkay Saner olayı nedir? Bipolar bozukluğu nedir?
İREM AY KİMDİR?
Dilan Ay' bir dijital içerik platformundan yayınlanan programda yarışmacı olarak yer alıyor. Dilan Ay'ın kardeşi İrem Ay sosyal medyada yaptığı şiddet gördüğü yönündeki paylaşımlarla gündeme geldi.
Berkay Saner ile evlenen İrem Ay internette "içerik üreticisi" olarak tanınıyor.
4 yıl evli kaldığı Berkay Saner'den ayrıldıktan sonra şiddet gördüğünü öne süren 23 yaşındaki kadın, ardı arkası kesilmeyen skandal fotoğraflar paylaşarak Türkiye'nin gündemine oturdu.
Sosyal medya hesabında yaklaşık 23 bin takipçisi bulunan İrem Ay'ın instagram adresi iremmaayy olarak biliniyor.
İREM AY BERKAY SANER OLAYI NEDİR?
İrem Ay, yaşadığı işkence dolu günleri şu sözlerle anlattı;
* Ben susarsam, 'susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine.
* Acı çekmek ne demekmiş asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak Yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanı sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi.''
Sosyal medyada büyük infial yaratan görüntülerin ardından binlerce kullanıcı, İrem'e destek mesajları atarken Berkay S.'ye tepki gösterdi. Ayrıca İrem'in kız kardeşi Dilan Ay, "Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim" paylaşımı yaparak adalet çağrısında bulundu.