CHP'li Maltepe Belediyesinde kadın zabıta vatandaşa el hareketi çekti: Al sana hatıra şerefsiz

CHP'li belediyelerde skandalların ardı arkası bitmek bilmiyor. Son olarak CHP'li Maltepe Belediyesi'nin zabıta ekibindeki bir kadın zabıta vatandaşa el hareketi çekti.
AL SANA HATIRA
Maltepe Belediye zabıtaları polis eşliği de Büyükbakkalköy mahallesinde yıkım için gitti. Olayı görüntülemek isteyen vatandaşa bayan zabıta memuru "sen kamera ile ne çekiyorsun?" sorusunu yöneltti. Çekim yapan "hatıra için çekiyorum" cevabını alan bayan zabıta memuru el hareketi yaparak "al sana hatıra şerefsiz" diye küfretti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te konuşurken el hareketi yapmış bu görüntü büyük tepki toplamıştı.
KAYAK TAKIMI G.TÜNE GİRSİN'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şubat ayı toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Deprem için ne yaptınız?' sorusu yöneltilince AK Parti Meclis üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu konuya dahil oldu ve 'Kayak yaptılar' dedi. Bu söz üzerine İmamoğlu ağır hakaret ederek, AK Partili Meclis üyesine 'Kayak takımı g.tüne girsin' dedi.