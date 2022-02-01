CHP'li Maltepe Belediyesinde kadın zabıta vatandaşa el hareketi çekti: Al sana hatıra şerefsiz

AL SANA HATIRA

Maltepe Belediye zabıtaları polis eşliği de Büyükbakkalköy mahallesinde yıkım için gitti. Olayı görüntülemek isteyen vatandaşa bayan zabıta memuru "sen kamera ile ne çekiyorsun?" sorusunu yöneltti. Çekim yapan "hatıra için çekiyorum" cevabını alan bayan zabıta memuru el hareketi yaparak "al sana hatıra şerefsiz" diye küfretti.