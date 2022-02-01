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    • Güncel
    • 01.02.2022 17:07
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    • 01.02.2022 17:07
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    CHP'li Maltepe Belediyesinde kadın zabıta vatandaşa el hareketi çekti: Al sana hatıra şerefsiz

    CHP'li belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor. CHP'li Maltepe Belediyesi'nde görev alan kadın bir zabıta memuru, yıkımı görüntüleyen vatandaşa el hareketi çekerek, "al sana hatıra şerefsiz" diyerek büyük bir tepki çekti. CHP'de bu görüntüler ise neredeyse her zaman karşımıza çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'da milletin Meclisinde el hareketi çekmişti.

    Kadın zabıta vatandaşa el hareketi çekti: Al sana hatıra fotoğrafı

    CHP'li belediyelerde skandalların ardı arkası bitmek bilmiyor. Son olarak CHP'li Maltepe Belediyesi'nin zabıta ekibindeki bir kadın zabıta vatandaşa el hareketi çekti.

    AL SANA HATIRA

    Maltepe Belediye zabıtaları polis eşliği de Büyükbakkalköy mahallesinde yıkım için gitti. Olayı görüntülemek isteyen vatandaşa bayan zabıta memuru "sen kamera ile ne çekiyorsun?" sorusunu yöneltti. Çekim yapan "hatıra için çekiyorum" cevabını alan bayan zabıta memuru el hareketi yaparak "al sana hatıra şerefsiz" diye küfretti.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te konuşurken el hareketi yapmış bu görüntü büyük tepki toplamıştı.

    KAYAK TAKIMI G.TÜNE GİRSİN'

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi şubat ayı toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Deprem için ne yaptınız?' sorusu yöneltilince AK Parti Meclis üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu konuya dahil oldu ve 'Kayak yaptılar' dedi. Bu söz üzerine İmamoğlu ağır hakaret ederek, AK Partili Meclis üyesine 'Kayak takımı g.tüne girsin' dedi.
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