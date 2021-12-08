Başkan Erdoğan Gazi Meclis'te el hareketi yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi: Edepsizlik örneği

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklamalarda bulunmuştu. Konuşma yaptığı sırada Gazi Meclis'te Kılıçdaroğlu el hareketi yapmıştı. Türkiye'nin tepki gösterdiği olayın yankısı ise halen devam ediyor.
EDEPSİZLİK
Söz konusu olayla ilgili Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Erdoğan, "Türkiye şehit yakınlarına galis küfürler eden bir milletvekilinin yaptığı terbiyesizliğin şokunu üzerinden atamamışken bu defa Genel Kurul'da yaşanan bir başka edepsizlik örneğiyle sarsılmıştır."
KİN VE NEFRETİN DIŞA VURUMU
Erdoğan'ın söz konusu skandal olayla ilgili açıklamaları şu şekilde:
Üstelik bu edepsizlik meclisin ikinci büyük partisinin genel başkanı tarafından sergilenmiştir. Milleti kendi yalanlarıyla, iftiralarıyla kandırabileceğini sananların birileri tarafından şişirildiği anlaşılan egolarıyla geldikleri yer burasıdır. Millete söyleyecek hiçbir sözü, ortaya koyacak hiçbir programı olmayanların içlerindeki kini, nefreti bu tarz davranışlarla dışa yansıttığı görülüyor.