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    • Güncel
    • 08.12.2021 19:50
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    • 08.12.2021 19:59
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    Başkan Erdoğan Gazi Meclis'te el hareketi yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi: Edepsizlik örneği

    Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ahlaksızlıkta zirve yapmıştı. Bütçe görüşmeleri kapsamında kürsüde bulunan Kılıçdaroğlu'nun seviyesiz el hareketi TBMM'yi karıştırmıştı. Skandal olayla ilgili Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert yüklendi. Erdoğan, "Milleti kendi yalanlarıyla, iftiralarıyla kandırabileceğini sananların birileri tarafından şişirildiği anlaşılan egolarıyla geldikleri yer burasıdır. Millete söyleyecek hiçbir sözü, ortaya koyacak hiçbir programı olmayanların içlerindeki kini, nefreti bu tarz davranışlarla dışa yansıttığı görülüyor." dedi.

    Edepsizlik örneği

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklamalarda bulunmuştu. Konuşma yaptığı sırada Gazi Meclis'te Kılıçdaroğlu el hareketi yapmıştı. Türkiye'nin tepki gösterdiği olayın yankısı ise halen devam ediyor.

    EDEPSİZLİK

    Söz konusu olayla ilgili Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Erdoğan, "Türkiye şehit yakınlarına galis küfürler eden bir milletvekilinin yaptığı terbiyesizliğin şokunu üzerinden atamamışken bu defa Genel Kurul'da yaşanan bir başka edepsizlik örneğiyle sarsılmıştır."

    KİN VE NEFRETİN DIŞA VURUMU

    Erdoğan'ın söz konusu skandal olayla ilgili açıklamaları şu şekilde:

    Üstelik bu edepsizlik meclisin ikinci büyük partisinin genel başkanı tarafından sergilenmiştir. Milleti kendi yalanlarıyla, iftiralarıyla kandırabileceğini sananların birileri tarafından şişirildiği anlaşılan egolarıyla geldikleri yer burasıdır. Millete söyleyecek hiçbir sözü, ortaya koyacak hiçbir programı olmayanların içlerindeki kini, nefreti bu tarz davranışlarla dışa yansıttığı görülüyor.

        TBMM'NİN ASALETİNE...

        Buradan herkesi TBMM'nin asaletine, nefasetine, izzetine, bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek görevimizdir.

        İKTİDARIN SADECE HAYALİNİ KURMAKLA...

        İktidarın sadece hayalini kurmakla bile bu derece kendini kaybedenlerin ülkenin başına ne gibi felaketler getireceğini milletimizin takdirine bırakıyoruz.

        NE YAŞANMIŞTI?

        Gazi Meclis'in kürsüsünde küfürlü bir el hareketi yapan Kılıçdaroğlu, ahlaksızlıkta zirve yaptı.

        'ÖZEL' SIVACI İŞ BAŞINDA!
        CHP Grup Başkanvekli Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seviyesizliği karşısında şaka gibi bir açıklamada bulundu.



        Özel, "Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir" dedi.

        CHP'nin bu tutumu "Kılıçdaroğlu yaptı, Özgür Özel sıvadı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

        AK PARTİLİ VEKİLLERDEN ÇOK SERT TEPKİ
        AK Partili vekiller, skandala çok sert tepki gösterdi ve Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi karşısında özür dilemesi gerektiğini bildirdi.
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        Edepsizlik örneği
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan Gazi Meclis'te el hareketi yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi: Edepsizlik örneği
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