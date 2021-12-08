Başkan Erdoğan Gazi Meclis'te el hareketi yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi: Edepsizlik örneği

EDEPSİZLİK

Söz konusu olayla ilgili Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Erdoğan, "Türkiye şehit yakınlarına galis küfürler eden bir milletvekilinin yaptığı terbiyesizliğin şokunu üzerinden atamamışken bu defa Genel Kurul'da yaşanan bir başka edepsizlik örneğiyle sarsılmıştır."