İslam alemi için son derece önemli olan üç aylar yarın başlıyor. Bu nedenle milyonlarca Müslüman üç ayların içerisinde yer alan ilk kandilin tarihini merak etmeye başladı. Peki, yarın kandil mi? 2 Şubat 2022 Çarşamba yarın ne kandili? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? İşte 2022 yılı dini günler takvimi...