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    • 01.02.2022 17:06
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    • 01.02.2022 17:06
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    Yarın kandil mi? 2 Şubat 2022 Çarşamba yarın ne kandili? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?

    Rahmet ve bereket ayı olan üç aylar için geri sayım başladı. Bu kapsamda özellikle "Yarın kandil mi?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Ramazan ayının da içerisinde yer aldığı üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Milyonlarca Müslüman mübarek üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Peki, yarın kandil mi? 2 Şubat 2022 Çarşamba yarın ne kandili? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? İşte sorunun yanıtı...

    Yarın kandil mi?

    İslam alemi için son derece önemli olan üç aylar yarın başlıyor. Bu nedenle milyonlarca Müslüman üç ayların içerisinde yer alan ilk kandilin tarihini merak etmeye başladı. Peki, yarın kandil mi? 2 Şubat 2022 Çarşamba yarın ne kandili? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? İşte 2022 yılı dini günler takvimi...

    YARIN KANDİL Mİ?

    Yarın yani 2 Şubat 2022 Çarşamba günü Regaip Kandili idrak edilecek.

    2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

    Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

    Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

    Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

    Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

    Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

    Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

    Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

    Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

    Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

        Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

        Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

        Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

        Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

        Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma
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        Haberler Güncel Yarın kandil mi? 2 Şubat 2022 Çarşamba yarın ne kandili? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?
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