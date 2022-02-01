İslam alemi için son derece önemli olan üç aylar yarın başlıyor. Bu nedenle milyonlarca Müslüman üç ayların içerisinde yer alan ilk kandilin tarihini merak etmeye başladı. Peki, yarın kandil mi? 2 Şubat 2022 Çarşamba yarın ne kandili? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? İşte 2022 yılı dini günler takvimi...
YARIN KANDİL Mİ?
Yarın yani 2 Şubat 2022 Çarşamba günü Regaip Kandili idrak edilecek.
2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar