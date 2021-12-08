CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki skandal hareketine Hulki Cevizoğlu'ndan iğneli yanıt: TÜİK kapısına dayanmış bu el hareketi ne ki

"BU HAREKETİ BİZİ İZLEYEN TÜM VATANDAŞLAR EN AZ BİR KERE YAPMIŞTIR"

Cevizoğlu, "Kılıçdaroğlu'ndan ne bekliyordunuz ki" der gibi açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Açık konuşalım, bu hareketi şu anda bizi dinleyen bütün vatandaşlarımız en az bir kere yapmıştır. Günlük yaşamda yapıyoruz bu hareketi. Kemal Bey de öyle yapmış. Boş bulunarak yaptı, konuşurken coşkuya geldi yaptı. Sempatik de olmuş Kemal Bey'e.