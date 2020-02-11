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  • 11.02.2020 14:10
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 14:18

'li İBB Başkanı 'nun "kayak g... girsin" dediği ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı

İBB Meclisi'nde 'li Başkan 'nun İBB'nin AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya "kayak g..... girsin" dediği iddiaları ile ilgili tartışmalar sürüyor. Son olarak İmamoğlu'nun küfür ettiği ana ilişkin bir video paylaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, grup başkanları tarafından yapılan konuşmalar sırasında AK Partili Güngören ve İBB Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'nun oturduğu yerden "Kayak nasıldı" sözleri üzerine, İmamoğlu'nun kendisine küfrettiği iddiası krize neden oldu.

KÜFÜR İDDİASININ YANKILARI DEVAM EDİYOR
İBB meclis toplantısında, Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, 'nun kayak tatiline gönderme yaparak sataştı. İmamoğlu'nun, mikrofon kapalıyken, salondakilerin duyamayacağı şekilde "Kayak g....ne girsin" diye küfür ettiği iddia edildi.

İmamoğlu'nun yanındaki AK Partili Divan Katibi İBB ve Sultangazi Meclis Üyesi Onur Uygun bu sözleri duyup AK Parti Grubu'na iletti.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Büyük tartışmaya neden olan olayın yankıları sürerken sosyal medyada İmamoğlu'nun küfür ettiği ana ait olduğu öne sürülen bir video paylaşıldı.

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