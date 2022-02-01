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    • 01.02.2022 20:07
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 1 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 1 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 452 bin 173 Kovid-19 testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 173 Kovid-19 testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti.

    Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19'un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac'ı güvenle tercih edin" ifadelerini kullandı.

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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 1 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu
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