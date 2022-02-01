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    • 01.02.2022 21:13
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    • 01.02.2022 21:26
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP'li İBB'ye kar esareti tepkisi! Bizim görevlendirdiğimiz arkadaşlar böyle zamanda kafayı bulmaz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da gençlerle bir araya gelerek çeşitli konular hakkında sohbet etti. Bir gencin Başkan Erdoğan'a sorduğu Kar fırtınasının yaşandığı gün balıkçıya giden AK Partili bir belediye başkanı olsaydı tepkiniz ne olurdu?” sorusu üzerine Başkan Erdoğan net yanıtlar verdi. Başkan Erdoğan "Bizim bu görevlere getirdiğimiz arkadaşlar böyle bir zamanda kalkıp da bir balıkçı restoranda gidip orada kafayı bulmaz" dedi.

    Başkan Erdoğan’dan balıkçı tepkisi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da gençlerle bir araya gelerek çeşitli konular hakkında sohbet etti. Bir gencin Başkan Erdoğan'a sorduğu Kar fırtınasının yaşandığı gün balıkçıya giden AK Partili bir belediye başkanı olsaydı tepkiniz ne olurdu?" sorusu üzerine Başkan Erdoğan net yanıtlar verdi. Başkan Erdoğan "Bizim bu görevlere getirdiğimiz arkadaşlar böyle bir zamanda kalkıp da bir balıkçı restoranda gidip orada kafayı bulmaz" dedi.

    BİZ ARKADAŞLARIMIZI SEÇERKEN SEÇİCİYİZ
    Başkan Erdoğan devamında şu sözlere yer verdi:

    Şunu çok rahat gönül huzuru ile söyleyebilirim. Bizim bu görevlere getirdiğimiz arkadaşlar böyle bir zamanda kalkıp da bir balıkçı restoranda gidip orada kafayı bulmaz. Zaten biz arkadaşlarımızı seçerken, bu tür görevlere getirirken buralarda seçiciyiz. Onun derdi ne olacak sadece hizmet olacak. Çünkü her zaman konuşmalarımızda benim söylediğim bir şey var. Biz bu milleti efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik diyoruz. Bırakın sadece karı, karın dışında da meydanda yok. Deprem oluyor depremde neredeyiz arazideyiz. Bingöl depremi oldu gece yarısı arkadaşlarımla beraber Bingöl'deydik. Simav depremi oldu aynı şekilde. Van'da bütün oradaki yıkımlar bitene kadar ilgili arkadaşlarım bakanlarımızla beraber Van'daydık. Bunlar bakıyorsun afetler oldu, bunlar meydanda yok. İstanbul'u sel bastı beyefendi Bodrum'da. Bunlarda hayat böyle devam ediyor. Burada neyi anlatacaksın. Ama Genel Başkanın bunlara yönelik en ufak bir operasyonu yok. Bizim bir defa bu tür insanlarla yürümeyiz. Gereği neyse onu yaparız. Bunlarla ilgili konuşmak bile bize zül geliyor. Ama artık diyoruz ki ya sabır inşallah 2023, 2024'de benim milletim gereğini yapar diyoruz.

        VATANDAŞ ESARET ALTINDAYKEN BALIK KEYFİ YAPTI
        İstanbullu kar esareti altında zorluk çekerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Büyükelçi ile içkili bir mekanda balık keyfi yapmaya gitti.

        Olayın ortaya çıkması ve eleştirilerin artmasının ardından "1 saatlik bir yemek" diyen İmamoğlu'nun yaklaşık 3 saat balıkçıda olduğu kamera kayıtları ile ispatlandı.

        BALIKÇI GÖRÜNTÜLERİNİ KILIÇDAROĞLU MU UÇURDU?
        CHP içerisinde cumhurbaşkanı adayı hala açıklanmazken Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında adeta bir savaş var. Kılıçdaroğlu bir konuşmasında beledi başkanlarının aday olmasına sıcak bakmadığını ifade ederken başka bir konuşmasında kendisinin cumhurbaşkanı adayı olma niyetinin olduğunu vurgulamıştı.

            İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun da görevi olmamasına rağmen İngiltere Büyükelçisi'yle baş başa yemek yemesi adaylık krizinin bir göstergesi.

            CHP'lilerin bile İmamoğlu'nun balıkçıda olduğunu bilmemesi ile akıllara kaset kumpası ile koltuğa oturan Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu balıkçı fotoğrafları ile önüne altın tepside gelen bu fırsatı değerlendirdi mi?
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            Başkan Erdoğan’dan balıkçı tepkisi
            Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP'li İBB'ye kar esareti tepkisi! Bizim görevlendirdiğimiz arkadaşlar böyle zamanda kafayı bulmaz
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